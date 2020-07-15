به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالقاسم چمن ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه خراسان شمالی که در سالن لاله بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: برخی فعالیت‌های جهادی مانند مبارزه با نفس همیشگی است اما برخی جهادهای دیگر مقطعی است که مدتی شرایط برای انجام آن آماده و سپس از بین می‌رود.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی جهاد محرومیت‌زدایی را نیاز کشور دانست و ادامه داد: افرادی که به دنبال جهاد هستند توجه کنند که محرومیت‌زدایی اکنون یک جهاد بزرگ است.

وی در ادامه قرارگاه پیشرفت و آبادانی را محصول نگاه ولی‌فقیه عنوان کرد و افزود: امروز نمی‌توانیم به بهانه‌های واهی از جهاد خدمت شانه خالی کنیم اما قدم گذاشتن در این مسیر ایمان و اراده والا می‌خواهد.

سردار ابوالقاسم چمن تصریح کرد: طبق بیانیه گام دوم انقلاب امروزه اصلی‌ترین و اساسی‌ترین جهاد برتر امید آفرینی است و این قرارگاه در مسیر امید آفرینی قدم بر می‌دارد.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در انتها گفت: محرومان صاحبان اصلی انقلاب هستند زیرا انقلاب اسلامی به وجود آمد تا در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محروم نداشته باشیم لذا وجود محروم زیبنده جمهوری اسلامی نیست.

در این مراسم سرهنگ مجید فغانی، فرمانده سابق ناحیه مقاومت سپاه بجنورد به‌عنوان فرمانده جدید قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان، جایگزین سرهنگ شجاع شد.