گفتگوی طنزآمیز با بهروز رضوی در رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، «طنز، مهمان، قیچی» عنوان برنامه ای است که با هدف معرفی هنرمندان و چهره های شاخص از آنان سوالات طنزگونه می پرسد و در زمینه های مختلف با آنها گفتگو می کند.

این برنامه روز جمعه ۲۷ تیر میزبان بهروز رضوی گوینده و مجری با سابقه رادیو و تلویزیون می شود.

بهروز رضوی همکاری خود را با رادیو در سال ۱۳۴۷ به عنوان گوینده آغاز کرد و علاوه بر ترانه سرایی و بازیگری، روایت مجموعه مستند «ایران» را بر عهده داشته است.

برنامه «طنز، مهمان، قیچی» ساعت ۱۵:۳۰ به مدت ۱۵ دقیقه از رادیو صبا، موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز قابل دریافت است.

اجرا و تهیه کنندگی این برنامه را اعظم دهباشی بر عهده دارد.