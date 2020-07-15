علیرضا گلرخ در گفتگو با مهر با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی خراسان شمالی نسبت به وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق و احتمال بارش تگرگ هشدار داد.

سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی زمان آغاز فعالیت این سامانه را بعد از امروز (چهارشنبه) تا جمعه پیش‌بینی کرد.

علیرضا گلرخ در انتها گفت: با آغاز فعالیت این سامانه جاری شدن روان‌آب، سیلابی‌شدن مسیل‌ها و آب‌گرفتگی معابر نیز دور از انتظار نیست.

هشدار نارنجی شدت بیشتری از هشدار زرد رنگ دارد. در این نوع از هشدار پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود.