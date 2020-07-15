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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۰

هشدار نارنجی هواشناسی خراسان شمالی؛

وزش باد شدید و بارش تگرگ در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

وزش باد شدید و بارش تگرگ در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی نسبت به وزش باد شدید و احتمال بارش تگرگ در استان هشدار داد.

علیرضا گلرخ در گفتگو با مهر با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی خراسان شمالی نسبت به وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق و احتمال بارش تگرگ هشدار داد.

سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی زمان آغاز فعالیت این سامانه را بعد از امروز (چهارشنبه) تا جمعه پیش‌بینی کرد.

علیرضا گلرخ در انتها گفت: با آغاز فعالیت این سامانه جاری شدن روان‌آب، سیلابی‌شدن مسیل‌ها و آب‌گرفتگی معابر نیز دور از انتظار نیست.

هشدار نارنجی شدت بیشتری از هشدار زرد رنگ دارد. در این نوع از هشدار پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود.

کد مطلب 4974972

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