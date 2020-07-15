آغازثبت نام پایه دهم متوسطه/اولویت در هر رشته با گروه های الف است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل لاری با اعلام شروع ثبت نام دانش آموزان پایه دهم متوسطه، گفت: با توجه به صدور ۲۲ هزار برگه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم، ثبت نام این دانش آموزان در پایه دهم به صورت رسمی در مدارس دوره دوم متوسطه استان هرمزگان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مدیران و اولیای محترم طبق برنامه زمانبندی به مدارس مراجعه کنند، افزود: ثبت نام دانش آموزان دارای اولویت الف از تاریخ ۲۳ تیر ۹۹ الی ۸ مرداد ماه سال جاری است.

قویدل تصریح کرد: در صورت عدم تکمیل ظرفیت ثبت نام مدارس در رشته های گروه الف و با توجه به امتیاز، دانش آموزان دارای اولویت "ب" می توانند از تاریخ ۱۲ الی ۲۲ مرداد ماه ۹۹ ثبت نام کنند و باز هم در صورت ماندن ظرفیت خالی در گروهای "الف" و "ب" سایر اولویت‌ها نیز بعد از تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۹۹ می توانند جهت ثبت نام به مدارس مراجعه کنند.

قویدل اضافه کرد: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده، هدایت تحصیلی تمامی دانش آموزان اتباع کشورهای خارجی و همچنین دانش آموزان انتقالی از سایر مناطق و استان‌ها به صورت دستی توسط کمیته هدایت تحصیلی منطقه صادر خواهد شد تا بدون هیچ مشکلی ثبت نام آنها صورت گیرد.

این مسئول تأکید کرد: ثبت نام دانش آموزان و حضور اولیا و دانش‌آموزان باید با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در مدرسه صورت پذیرد.