شهرکرد تنها مرکز استانی است که ورزشگاه ۱۵ هزار نفره ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریمی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل راه و شهرسازی استان درباره راهکارهای توسعه ورزش اظهار کرد: متأسفانه ساخت و ساز اماکن ورزشی مبتنی بر نیازها و علم روز نیست.

وی بیان کرد: مجموعه المپیک شهرکرد می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات ورزش استان به خصوص در اجرای طرح اردوبام باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: شهرکرد تنها مرکز استان در کشور بدون مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفره است که امیدواریم به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: متأسفانه در ساختار منطقه منظریه شهرکرد، چشم انداز مشخصی در زمینه ورزشی در نظر گرفته نشده است.

سالن ورزشی ۱۲۰۰ نفره کوهرنگ به بهره برداری می‌رسد

مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: متأسفانه یکی از آسیب‌های وارده، ورود ادارات به ساخت و ساز اماکن دولتی است که بعضاً بدون تخصص انجام می‌شود.

حسینعلی مقصودی بیان کرد: در زمینه ساخت و ساز اماکن ورزشی نظرات تخصصی ورزش را اعمال خواهیم کرد.

وی گفت: سالن ورزشی یک هزار و ۲۰۰ نفره کوهرنگ و سالن بوکس جونقان در صورت تخصیص اعتبار امسال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش مهر، پروژه احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفره از مصوبات دولت نهم و دهم در این استان بوده است که هنوز اجرایی نشده است.