به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان، امیر ارجمند گفت: نظر به اینکه طی عملیات حفر کانال جهت جاگذاری لوله فاضلاب آشپزخانه در منزل مسکونی در شهر نور بهار شهرستان خدابنده بهصورت اتفاقی تعدادی اشیا تاریخی کشفشده بود که توسط صاحبمنزل به نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان تحویل داده شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان اظهار داشت: بابیان اینکه اشیاء مکشوفه شامل؛ یککاسه، یک ظرف، یک خمره کوچک و قطعات کاسه از جنس سفال است که قدمت اشیاء مکشوفه به مربوط به هزاره اول قبل از میلاد مربوط است.
ارجمند اشیای کشفشده اقلام فرهنگی و تاریخی باارزشی هستند، تصریح کرد: این اشیاء با قدمتی چندین هزارساله از اهمیت زیادی در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار هستند.
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