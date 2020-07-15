اوقات فراغت چالش برانگیزتابستان کرونایی/والدین ومسئولان تدبیرکنند

خبرگزاری مهر- گروه استانها- فریده خدادادی: اولین ماه گرم تابستان سال ۹۹ رو به پایان است و البته امسال از ابتدا برای خود متفاوت بود حضوری مهمان ناخوانده لذت تابستانهای قبل را گرفته است. کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی مربوط به آن حواس همگان را از لذت بردن از تمامی فرصتها به ویژه اوقات فراغت منحرف کرد به طوری که در واقعیت اینگونه برداشت میشود دیگر اشتیاقی و حوصلهای برای تابستان نیست همین که افراد مبتلا نشوند و در خانه بمانند برایشان کافی است البته بگذریم که عدهای هم در این میان دل به دریا زده و با فراغ بال به سفر و تفریحات میپردازند که خدا کند عواقب بدی و حوادث ناگوار از دست دادن عزیزانشان در خصوص ابتلاء به بیماری اتفاق نیفتد، اما نمیتوان زندگی را ساکن نگه داشت؛ بالاخره باید از این حالت خارج شد.
میتوان نوعی دیگر به این قضیه توجه داشت با وجود قرنطینه و محدودیتهای این دوران فرصت بیشتری برای کنار هم بودن انسانها و استفاده از موقعیتها و فرصتهای طلایی که همیشه بهراحتی از کنار آن گذر میکردیم، فراهم شد. در این دوران پر از التهاب و نگرانی باید برای اوقات فراغت برنامه ریزی کرد، والدین نقش مؤثری در آموزشهای فرزندان و لذت بردن آنها از اوقات فراغت دارند باز هم بگذریم که همچنان در کوچهها و جلوی مجتمعها فرزندان با دوستانشان بدون رعایت اصول بهداشتی مشغول بازی و تفریح هستند و اینجا است که باید این پرسش را مطرح کرد توجه خانوادهها کجا است و تا چه زمان باید به کرونا آنقدر ساده و بیتفاوت نگاه شود؟
خبرنگار مهر درباره این موضوع با مسئولان استان، بچهها و والدین آنها به گفتگو پرداخته است که در ادامه منتشر میشود.
سینا نوجوان ۱۲ سالهای است که سال گذشته در کانون پرورش فکری اوقات فراغت تابستان را گذرانده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من هر سال به کانون پرورش فکری مراجعه میکنم، اما امسال شرایط محدود تر شده است، کرونا زندگی ما بچهها را به هم ریخت اما چه باید کرد باید با کمک هم برای ریشه کن شدن بیماری تلاش کنیم.
وی ادامه داد: کارگاههای مجازی کانون برای استفاده بچهها در سنین نوجوان مناسب است، من میدانم در خانه ماندن برای بچهها سخت است اما چه میشود کرد باید فعلاً از امکانات موجود استفاده کرد.
رضا ۱۰ ساله دیگر نوجوانی است که عاشق بازی با اسکیت و دوچرخه سواری است، وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من ماسک میزنم، از در خانه ماندن خسته شدم و بهدلیل خطرناک بودن کرونا، رعایت میکنم.
وی ادامه داد: درست است که در فضای مجازی بازیهای سرگرم کننده وجود دارد و یا در خانه میتوان بازیهای سادهتر یا کارهای مفرح انجام داد، اما کلاس تابستانی که نمیتوانیم برویم و در فضای باز قرار داشتن میماند که آنرا هم والدین بارها تذکر میدهند.
یکی از والدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط واقعاً سخت است این بیماری صبر و حوصله را از خانوادهها گرفته و بهانه گیری های بچهها نیز بر سخت شدن اوضاع خانه و خانواده دامن میزند، مجبور هستیم سرانجام با خروج آنها از منزل و بازی آنها در محیط بیرون موافقت کنیم.
وی گفت: بعضی خانوادهها تلفن همراه هوشمند ندارند که فرزندشان ساعتی با آن سرگرم شوند و اگر هم داشته باشند مگر چقدر میتوان در آن محیط بود بالاخره خسته میشوند. سالهای گذشته بچهها در کتابخانه، کلاسهای تابستانی، ورزشی و… حضور داشتند، اما امسال باید شرایط را بپذیریم و توصیهها را رعایت کنیم.
یکی دیگر از والدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به خطرات بیماری کرونا سعی کردم بازیهای ساده را با فررزندانم در خانه داشته باشم، برنامههای آموزشی را دنبال میکنند از کتابخانه کتاب به امانت میگیرند و به نحوی خودشان هم علاقه مند هستند. در این شرایط خانواده وظیفه بسیاری در فراهم ساختن حداقل اوقات خوب را برای فرزندان در این تابستان بر عهده دارند.
حضور اعضای کودک در کتابخانههای استان امکانپذیر نیست
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی اظهار کرد: خانوادهها میتوانند کتاب کودک را انتخاب و برای او به صورت امانت به منزل ببرند. کتابخانه های عمومی استان که مراجعان زیادی دارند باید از شیوه نوبتدهی استفاده کنند و اولویت با شرکت کنندگان آزمون سراسری دانشگاهها است.
مهدی ثامنی تاکید کرد: برای رعایت نکات بهداشتی و حضور نداشتن اعضا در محیط کتابخانه؛ کارت عضویت اعضا به صورت اتوماتیک تمدید میشود.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالهای گذشته هیأتهای ورزشی در بحث غنی سازی اوقات فراغت برای کودکان و نوجوانان فعالیت میکردند، اما امسال با توجه به همهگیری کرونا شرایط تغییر پیدا کرده است.
یحیی زاهدی ادامه داد: ابتدای سال ۹۹ تفاهم نامهای با مرکز صدا و سیمای استان منعقد شد که برنامههای تولیدی با رویکرد ورزش و گزارشهای ورزش همگانی داشته باشیم بتوان از طریق فضای مجازی بحث ورزش در خانه را پیگیری کنیم.
کاهش اقبال عمومی از فعالیتهای ورزشی در ایام کرونا
وی گفت: با توجه به فراگیر شدن بیماری کرونا فعالیت در بعضی رشتههای ورزشی رزمی مانند تکواندو، ووشو و… محدودتر میشود و با توجه حساسیت مردم نسبت به این بیماری اقبال عمومی نسبت به فعالیت در رشتههای ورزشی کاهش یافته است.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در خصوص برگزاری دورههای آموزشی آنلاین عنوان کرد: در این باره نشستهای تخصصی برگزارشده است که این مهم نیازمند هزینه است که بخشی از آن تأمین شده و در حال پیگیری است.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، ۷۰ درصد آموزشهای اوقات فراغت دانش آموزان به صورت مجازی و از طریق شبکه شاد و ۳۰ درصد با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی، حضوری برگزار میشود.
معصومه انصاری افزود: کلاسهای حضوری اوقات فراغت در این استان در مناطقی که توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا سفید اعلام شده با رعایت مسائل بهداشتی، فاصله اجتماعی و انجام ضدعفونی کلاسها برگزار میشود.
به گفته وی، ۵۴۰ پایگاه اوقات در ۱۵ منطقه آموزش و پرورش این استان وظیفه خدمترسانی به دانشآموزان را در فصل تابستان امسال بر عهده دارند و آموزشها در ۱۴۰ سالن ورزشی، ۲۸ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۲۱ دارالقرآن، سه پژوهش سرا و مدارس آموزش و پرورش این استان ارائه میشود.
برگزاری اردوهای مجازی برای دانشآموزان
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی از برگزاری اردوی مجازی برای دانش آموزان در تابستان امسال خبر داد و گفت: ظرفیتهای تاریخی و مذهبی استان در این اردوها از طریق اینترنت برای دانش آموزان معرفی میشوند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط کشور متأثر از بیماری کرونا ویروس، دستورالعمل اجرایی برای برگزاری کلاسهای تابستان در کانونهای فرهنگی هنری وجود ندارد.
عرضه تولیدات فرهنگی، هنری و آموزشهای کانونهای مساجد در بستر اینترنت
حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری بیان کرد: امسال تولیدات فرهنگی، هنری و آموزشهای کانونهای مساجد در بستر اینترنت و شبکههای اجتماعی عرضه میشود و این ستاد این مهم را از روزهای آغازین شیوع کرونا در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه امکان برگزاری حضوری برخی از فعالیتها با رعایت اصول بهداشتی وجود دارد، تصریح کرد: کیفیت برنامهها در هیچ شرایطی کاهش نخواهد یافت و این موضوع مورد توجه است و ضمن تاکید بر محتوا، بسیاری از برنامهها و فعالیتها در صورت برگزاری در کانونهای متقاضی باید کنترل و اصول بهداشتی در تمامی برنامهها باید اجرا شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به دستورالعملهای جدید مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حفظ پروتکلهای بهداشتی برای فعالیت بچهها بازگشایی شدند.
وی با بیان اینکه پیش از این کانون از طریق پیک امید مجازی با بچهها در ارتباط بود، گفت: فعالیتهای آموزشی کانون در تابستان امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا بازنگری شده و هم بهصورت مجازی و هم حضوری برگزار میشود که بیشتر کتاب محور هستند.
جهانبخش قنبری گفت: فعالیتهای عمومی بچهها در کانون شامل معرفی و نقد کتاب، قصهگویی، نقد فیلم و پویا نمایی، تمرین نقد و گفتگو، نشریه نگاری کاغذی و الکترونیکی و شناخت سرزمین، مفاخر و وقایع و آشنایی با قرآن و حدیث است.
برگزاری ۵۴ کارگاه آموزشی در ۵۰ مرکز کانون پرورش و فکری کودکان و نوجوانان مرکزی
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی عنوان کرد: در کنار فعالیتهای عمومی ۵۴ عنوان کارگاه تخصصی در ۵۰ مرکز کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان در استان تعریف شده که شامل هشت الی ۱۲ جلسه است که توسط مربیان و مدرسین فعالیتهای آموزشی تدریس میشود.
قنبری ادامه داد: این کارگاههای تخصصی برای غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان از ۱۵ تیرماه آغاز شده است.
به گفته مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی، قصهگویی، نقاشی، طراحی، تصویرسازی، سفالگری، نقاشی روی شیشه، نقاشی خط، خوشنویسی و تذهیب از جمله کارگاههای تخصصی است.
یک روانشناس درباره گذران اوقات فراغت در روزهای کرونایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال وجود ویروس کرونا موجب شده مردم نوع جدیدی از زندگی را تجربه کنند و با وجود فراگیر شدن این بیماری توصیه اکید اهالی حوزه بهداشت و درمان ماندن در خانه است؛ بنابراین افراد خانواده باز هم باید زمان بیشتری را در کنار یکدیگر صرف کنند.
رضایی گفت: برای گذراندن وقت در خانه نیازمند سازماندهی زندگی هستیم و با مدیریت استرس ناشی از کرونا در خانواده از این چالش بزرگ عبور کنیم و برای حفظ تعادل و برنامهریزی مناسب برای گذر از این دوران به نکاتی باید توجه کنیم.
افزایش مشارکت خانواده در ایام کرونایی
وی افزود: انجام بازیهای فکری با افراد خانواده، مطالعه و دیدن فیلم و سریالهای مورد علاقه، ورزش کردن و… از جمله کارهایی هستند که میتوان برای گذران اوقات فراغت انجام دهیم.
به گزارش مهر، در این ایام سخت کرونایی بهتر است فرصت در خانه ماندن را به فرصت اندیشیدن تبدیل کنیم و اوقات فراغت را حتی برای یکبار هم شده برای خود و خانواده بهگونه دیگری رقم بزنیم، چراکه باید چگونه گذراندن لحظات سخت را تجربه کنیم و بدانیم این دوران دشوار نیز به خواست ایزد منان بهزودی پایان خواهد یافت.
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