هوای تهران باز هم آلوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوای تهران با افزایش غلظت آلاینده ازن و رسیدن میانگین غلظت آلاینده ها به عدد ۱۱۰ برای دومین روز متوالی آلوده شد. با رسیدن شاخص ها افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

تهران ۲۰ روز ناسالم و ۸۳ روز سالم و ۱۵ روز پاک را تا امروز پشت سر گذاشته است.

هرچند مقایسه هوای تهران از سال گذشته تاکنون تنها یک روز اختلاف وجود دارد اما به نظر می رسد آلاینده ازن تا پایان فصل گرما رکورد آلایندگی را در تهران جا به جا خواهد کرد.