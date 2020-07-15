آمار بیکاری جوانان تحصیل کرده استان ایلام همچنان بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان از وضعیت کرونا در استان به شدت ابراز نگرانی کرد و افزود: کرونا در استان یکه تازی می‌کند تا جایی که امروز با ۷۶ مبتلا و ۶ شش فوتی وضعیتی وحشت ناک را به تصویر کشیده است.

وی ضمن اعتراض به برگزاری جلسات با جمعیت بالا، بار دیگر تذکر داد که نشست‌ها نباید بالاتر از ۱۰ نفر باشد و ادارات تا جایی که می‌توانند از طریق فضای مجازی برنامه‌های خود را دنبال کنند.

وی در ادامه به تحرکات و فعالیت‌های ایجاد شده در بحث محرومیت زدایی استان اشاره کرد و گفت: کارهای بسیار خوبی در قالب قرارگاه سازندگی مناطق محروم استان، قرارگاه سازندگی سپاه، بسیج و دیگر ارگان‌ها و نهادهای خدمات رسان در استان شروع شده تا جایی که امروز ایلام به یک کارگاه سازندگی مبدل شده است.

وی افزود: در این راستا تلاش‌هایی برای بکار گرفتن کمک بنیادها و نهادها و هلدینگ ها شروع کرده‌ایم و امیدواریم دستگاه‌های متولی پیگیر مذاکرات انجام شده باشند.

رکورد پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان شکسته شد

استاندار ایلام در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در سه ماهه اول سال جاری اشاره کرد و بیان کرد: در این بازه زمانی استان ایلام با نرخ بیکاری ۶.۵ درصد ضمن اینکه رکورد پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان شکسته شد، سومین استان برتر کشور در کاهش بیکاری نیز معرفی شده‌ایم.

وی ادامه داد: البته اعتقاد دارم کماکان آمار بیکاری جوانان تحصیل کرده استان بالا است و در این راستا برنامه ریزی کرده‌ایم.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان در ادامه با اشاره به این مطلب که الان فصل جذب اعتبارات ملی است تاکید کرد: مدیران موظف هستند بصورت هفتگی در مرکز بصورت جدی پیگیر اعتبارات ملی در حوزه کاری خود باشند.

فروش اموال ادارات و سازمان‌ها برای جبران کسری بودجه

وی در ادامه با اشاره به کاهش بودجه مالی دستگاه‌ها، گفت: فروش اموال ادارات و سازمان‌ها برای جبران کسری بودجه می‌تواند موثر باشد.

وی افزود: می‌توان برای جبران کسری بودجه پروژه‌های اقتصادی و ساختمانی و سایر کسورات و … از فروش اموال مازاد استفاده کرد.

استاندار ایلام در پایان با تاکید بر این مهم که دستگاه‌های اجرایی دو هفته فرصت دارند برای مبادله موافقت نامه‌ها اقدام کنند، گفت: برای اولین بار ظرف دوسه سال اخیر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه بصورت نقدی بوده و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان ملزم هستند که در هفته آینده موافقت بودجه را با سازمان برنامه و بودجه انجام دهند.

استاندار ایلام در ادامه از ابلاغ تسهیلات توسعه روستایی خبر داد و گفت: اگرچه در این اعتبارات سهم ما نسبت به سال قبل ۵۰ درصد اعلام شده اما با توجه به کمک و مساعدت معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه مازاد بر سهم استان اضافه شده است.