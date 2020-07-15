ادامه تحقیقات درباره ترور سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فاضل جابر نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق اعلام کرد که تحقیقات درباره عملیات فرودگاه بغداد که به شهادت فرماندهان پیروزی و همراهان آنها منجر شد، به منظور آگاهی از دخالت طرف‌های داخلی، همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تحقیق درباره حادثه فرودگاه بغداد که به شهادت فرماندهان پیروزی (سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس) و همراهان آنها منجر شد، آسان نیست زیرا به جمع آوری اطلاعات زیاد داخلی و خارجی نیاز دارد زیرا این عملیات در واشنگتن طراحی شده و در سوریه و عراق اجرایی شده است.

فاضل جابر تاکید کرد: کمیته حقیقت یاب به شکل جدی و در بالاترین سطح به روند تحقیقات ادامه می‌دهد و بویژه درباره دخالت طرف داخلی عراق در اجرای این عملیات و اطلاعاتی که آنها از مسیر حرکت فرماندهان پیروزی به آمریکاییها داده اند و نیز طرف‌های مختلفی که با آمریکایی‌ها در داخل سوریه همکاری کرده اند.

گفتنی است که بامداد سیزدهم دی‌ماه سال گذشته، سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس» جانشین فرمانده نیروهای حشد شعبی و تنی چند از دیگر اعضای این سازمان در حمله پهپادی ارتش آمریکا که به‌دستور شخص ترامپ صورت گرفت، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد به شهادت رسیدند.