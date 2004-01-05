استقلال - شموشك ، ساده فقط از نگاه جدول

به گزارش خبرنگار "مهر" اين بازي در حالي از ساعت 30/16 در ورزشگاه آزادي تهران آغاز خواهد شد كه استقلال با 27 امتياز در مكان سوم و شموشك با 13 امتياز در رده سيزدهم جدول رده بندي قرار دارند .

در نگاهي گذرا به وضعيت دو تيم در جدول رده بندي اين تصور پيش مي آيد كه استقلال نبايد براي غلبه بر ميهمان امروز خود مشكل چنداني داشته باشد ولي وقتي بدانيم كه استقلال 3 هافبك خود بنامهاي داود سيد عباسي ، عليرضا منصوريان و محمد نوازي را به دليل محروميت در اختيار ندارد و از جمع مصدومان اين تيم نيز عليرضا اكبرپور ، سبو شهبازيان و فرزاد مجيدي به اين بازي نمي رسند و از طرف ديگر شموشك هم در هفته گذشته با زدن 3 گل به استقلال اهواز در كمتر از 60 دقيقه بارديگر به روزهاي خوب آغاز فصل بازگشته است ، دشواري هاي كار استقلال در بازي فردا آشكار خواهد شد . شموشك براي اين بازي فقط ممكن است كه مهدي عيني را به دليل مصدوميت به همراه نداشته باشد .

نتيجه ديدار رفت :

* يكشنبه 23/6/82 - ورزشگاه شهداي نوشهر : شموشك 1 ( يونس گرائيلي 42 ) استقلال 2 ( رضا عنايتي 62 ، محمد نوازي 88 - پنالتي )

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