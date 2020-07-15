وضعیت ۴۱ بیمار کرونایی در قم وخیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در شبانه روز گذشته ۶۳ نفر با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا در بخش اورژانس مراکز درمانی قم پذیرش شده‌اند که از این تعداد ۲۶ نفر در بخش‌ها بیمارستانی بستری شده‌اند.

قدیر افزود: در همین مدت ۲۱ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند، پس از بهبودی ترخیص شده‌اند.‌

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰۵ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستانها بستری هستند که حال ۴۱ نفر آنها وخیم است.