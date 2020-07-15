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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

وضعیت ۴۱ بیمار کرونایی در قم وخیم است

وضعیت ۴۱ بیمار کرونایی در قم وخیم است

قم - رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر ۲۰۵ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستانها بستری هستند که حال ۴۱ نفر آنها وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در شبانه روز گذشته ۶۳ نفر با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا در بخش اورژانس مراکز درمانی قم پذیرش شده‌اند که از این تعداد ۲۶ نفر در بخش‌ها بیمارستانی بستری شده‌اند.

قدیر افزود: در همین مدت ۲۱ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند، پس از بهبودی ترخیص شده‌اند.‌

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰۵ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستانها بستری هستند که حال ۴۱ نفر آنها وخیم است.

کد مطلب 4975007

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