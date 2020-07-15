به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با برنامه‌ریزی مدیران و تلاش مجموعه کارکنان، سال گذشته این بانک موفق شد افتخاراتی را به دست آورد که در ادامه برخی از آنها را به اطلاع می‌رسانیم.

تعداد مشتریان این بانک در سال گذشته به ۹ میلیون نفر رسید و خانواده بانک مهر ایران بیش از پیش گسترده شد. همچنین منابع بانک بیش از ۷۶ درصد رشد را در سال ۱۳۹۸ تجربه کرد و بانک مهر ایران توانست به پشتوانه این رشد منابع، بیش از ۲۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به مشتریان خود پرداخت کند. این تسهیلات به بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مشتریان بانک پرداخت شده است.

همچنین سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با توافق سهامداران و اخذ مجوز بانک مرکزی به ۲۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این موضوع نقش بسزایی در ارتقای قدرت وام‌دهی بانک ایفا می‌کند.

با تلاش‌های صورت گرفته، بانک مهر ایران در سال گذشته از محل کارمزد تسهیلات و سایر عملیات‌های بانکی بیش از ۵ هزار میلیارد ریال سود شناسایی کرد. البته این بانک سودی از محل پرداخت تسهیلات به مشتریان خود دریافت نمی‌کند و این سود با مدیریت بهینه منابع و مصارف و صرفاً با دریافت کارمزد بابت ارائه خدمات بانکی محقق شده است. بانک مهر ایران تنها در بستر عقد قرض‌الحسنه فعالیت می‌کند و کارمزد تسهیلات پرداختی آن بین صفر تا چهار درصد است. نکته دیگر اینکه بانک مهر ایران موفق شد برای چندمین سال متوالی نسبت مطالبات غیرجاری خود را زیر یک درصد (۰.۷ درصد) حفظ کند.

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