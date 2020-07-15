رضایت کارگران از حقوق و مزایا در مشکلات تورم کمرنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی که با حضور منوچهر حبیبی معاون سیاسی و امنیتی استانداری، سیروس نصیری مدیرکل تأمین اجتماعی استان و جمع دیگری از مسئولان در سالن اجتماعات سازمان تأمین اجتماعی قزوین برگزار شد اظهار کرد: باید به درستی منشأ مشکلات را بررسی کرد تا مشخص شود آیا مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان نسبت به تعیین میزان حقوق و دستمزد است یا انتقاد به میزان تورم که باعث می‌شود این رضایت دیده نشود.

وی با یادآوری ظرفیت‌های نیروهای انسانی استان در شورای عالی کار در خصوص تعیین حقوق و مزایای کارگران افزود: در این دولت افزایش حقوق کارگران به خوبی رعایت شد اما سرعت افزایش تورم و قیمت‌ها رضایتمندی کارگران و بازنشستگان را از حقوق و مزایا کم رنگ کرده است.

گروسی ادامه داد: در بخش ستاد تنظیم بازار حرف زیادی برای گفت داریم و نباید تصور شود که مدیران در یک طرف میز هستند و از مشکلات و دردها خبر ندارند در حالی که همه ما در کنار میز حاکمیت نشسته ایم و در مشکلات و دستاوردها ما نیز سهیم هستیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با یادآوری دغدغه‌های وزیر کار گفت: بخش زیادی از آمال و آرزوهای جامعه کارگری در این دوران ریل گذاری شده و بخشی از قوانین با دستور شخص وزیر زودتر از زمان تعیین شده اجرایی شد و در این میان ضمن این که کارهای خوبی صورت گرفته هنوز با چالش مواجهیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه‌های مختلف نیز می‌توان یکی از ارزشمندترین کارها را بیرون آمدن «شستا» از تاریک خانه و شفاف شدن آن دانست و امروز هر شهروندی به عنوان سهامدار این مجموعه می‌تواند در حوزه مدیریت شستا نقش ایفا کند و دیگر کسی نمی‌تواند فشاری برای انتخاب هیئت مدیره آن داشته باشد بلکه سهامداران تصمیم‌گیرنده این مجموعه هستند.

گروسی بیان کرد: در موضوع ارائه تسهیلات ۱۲ درصدی به واحدهای تولیدی و صنعت به جهت آسیب کرونا مردم باید بدانند این تسهیلات به چه کسانی پرداخت شده و کارگران قادر هستند در خصوص دریافت تسهیلات کرونا از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی مطالبه گری کنند.

وی گفت: اما در چنین شرایطی وقتی عده‌ای دنبال این هستند که چه کسی مدیر شده و یا حذف شود نشان می‌دهد که برخی دنبال کار کردن و کیفیت امور و نتیجه کارها نیستند و مشکلات ما ناشی از این رویکرد است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: در هیچ وزارتخانه‌ای تصمیمات به اندازه وزارت کار از پایین‌ترین سطوح و بدون مشارکت جامعه هدف اتخاذ نمی‌شود و این تعامل در جهت رضایتمندی جامعه هدف است.