کشف انبار احتکاری لاستیک خودرو در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی کیانی اظهار کرد: در راستای طرح سراسری مبارزه با احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و در پی رصد اطلاعاتی به عمل آمده مبنی بر اینکه شخصی با هویت معلوم اقدام به احتکار و انبار لاستیک خودرو در یکی از محله‌های شهر ایلام کرده، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، ضمن شناسائی و کشف انبار موصوف پرونده‌ای در این زمینه تشکیل با کسب دستور مرجع قضائی این انبار را پلمپ کردند.

سرهنگ کیانی با بیان اینکه ارزش ریالی لاستیک‌های احتکار شده، توسط کارشناسان دو میلیارد ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، ادامه داد: در این راستا یک متهم دستگیر و به همراه پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان با بیان اینکه مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی به صورت جدی در دستور کار این پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص مفاسد اقتصادی و احتکار کالا و ارز را در اسرع وقت و از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.