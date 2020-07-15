به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی صبح امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی مهریز اظهار داشت: فرهنگ سازی برای عید غدیر باید جدی گرفته شود و علاقمندان به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) باید در این زمینه ایفای نقش کنند.

وی عنوان کرد: عید غدیر مهمترین عید مسلمین است به همین دلیل باید برای بزرگداشت آن فرهنگ سازی و برنامه ریزی شود.

امام جمعه مهریز افزود: در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، بزرگداشت عید غدیر و دهه امامت، برگزاری برنامه‌های مختلف و جذاب باید محور فعالیت‌های فرهنگی شهرستان مهریز قرار بگیرد.

محی‌الدینی ادامه داد: شورای فرهنگی عمومی می‌تواند با ارائه نقشه راه و برنامه‌محوری بر اساس نیازها و مطالبات مردم مهریز، برای مراسم‌های بزرگی همچون عید غدیر برنامه ریزی کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی مهریز عنوان کرد: به رغم اهمیت غدیرخم هنوز همانند سایر مناسبت‌ها در بین مردم این موضوع پذیرفته شده نیست و باید برای بزرگداشت آن بیشتر تلاش و برنامه ریزی کرد.

محی‌الدینی همچنین از اعضای تشکل‌های فرهنگی و مسئولان شهرستان مهریز خواست برای همکاری در آذین‌بندی معابر و انجام فعالیت‌های مناسب برای واقعه تاریخ‌ساز غدیر و فرهنگ‌سازی آن اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم در این برهه زمانی، امیدواریم عید غدیر امسال با رعایت اصول بهداشتی، زیبا، پر از شور و برکت را در شهر ستان مهریز برگزار کنیم.