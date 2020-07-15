اماکن ورزشی میامی تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملایری ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی ثبت مصوبات شورا در سامانه پایش شهرستان میامی و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طبق مصوبات ستاد مقابله با کرونای شهرستان برگزاری هرگونه مهمانی، اجتماع و مراسم در میامی ممنوع است، ابراز کرد: اماکن ورزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند و مردم اجازه استفاده از این اماکن را ندارند.

وی درباره آخرین شرایط شیوع ویروس کرونا در سطح میامی، افزود: نزدیک شدن به وضعیت هشدار نشان می‌دهد که شهروندان می‌بایست فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوند.

عدم ازدحام در آرایشگاه‌ها

فرماندار میامی با بیان اینکه شهروندان حتماً با ماسک در معابر و اماکن عمومی ظاهر شوند، تاکید کرد: مردم باید ممنوعیت حضور در مهمانی‌ها و مراسم را در نظر داشته باشند همچنین در مساجد نیز هر گونه پذیرایی از مردم ممنوع بوده و تنها نمازگزاران با وسایل شخصی مانند جانماز، چادر، ماسک، دستکش و… به مساجد وارد شوند و پس از نماز نیز فوراً این اماکن را ترک گویند.

ملایری با بیان اینکه طبق مصوبه ستاد کرونا همه ادارات شهرستان می‌بایست از پذیرفتن ارباب رجوع بدون ماسک خودداری کنند و این قانون در میامی اجرا می‌شود، گفت: همه ادارات و متولیان اماکن عمومی نسبت به ضدعفونی کردن اماکن مذکور در چند نوبت مبادرت ورزند.

وی افزود: طبق مصوبه ستاد کرونای میامی آرایشگران باید از شلوغی و ازدحام جمعیت در واحدهای خود جلوگیری کنند و نوبت دهی را به گونه‌ای تعیین کنند که با یکدیگر تداخل نداشته باشد همچنین این قشر موظف هستند تمامی وسایل مخصوص به آرایشگری را قبل و بعد از هر مشتری ضدعفونی کنند تا به این صورت باعث انتقال ویروس کرونا به دیگران نشوند.