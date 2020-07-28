دستگاه دیپلماسی به اروپا دل خوش نکند/ «برجام» بر باد رفت

رضا روستا آزاد عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مواجهه وزارت خارجه با تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، گفت: برجام به خاطر بی اعتنایی مذاکره کنندگان به خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبری از ابتدا بر باد بود و متاسفانه بسیاری از کسانی که در فرآیند تایید این توافق دخیل بودند یکبار هم آن را از رو نخواندند.

وی افزود: به نظر می‌رسد که اگر هم خوانده باشند نفهمیدند که موضوع چیست، مثلاً اگر در متن این توافق آمده است که ایران حق ندارد وسایل اندازه گیری با دقت کمتر از نیم میکرون داشته باشد هیچکس متوجه نشد که این یعنی چه!

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: این بند یعنی اینکه صنایع موشکی باید تعطیل شود و این موضوع را دست اندرکاران برجام یا نخواندند و یا خواندند و نفهمیدند!

روستا آزاد تاکید کرد: بنابراین برجام از نظر ما یک توافق ضعیف است و متعلقات آن هم به صورتی است که مواجهه با آن برای کشور زحمت درست می‌کند از این جهت با رویه‌ای که وزارت خارجه تا امروز داشته من بعید می دانم که بتواند از پس توطئه‌های آمریکا بر بیاید.

وی اظهار داشت: بحث مذاکرات برجام که در آغاز این دولت انجام شده به آن سرانجام منتهی شد، الان که دیگر پایان این دولت است و رمقی برای فعالیت‌های اینچنینی وجود ندارد و انفعال دستگاه دیپلماسی ما، راه به جایی نخواهد برد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به خوشبینی دولت به کشورهای غربی گفت: خوش خیالی دولت و دستگاه دیپلماسی نسبت به اروپا نیز راه به جایی نخواهد برد و نمی‌توان از موتلفین استراتژیک آمریکایی‌ها انتظار داشت که با ما علیه آمریکا همراه شوند.

روستا آزاد تصریح کرد: وزارت خارجه باید در چند ماه باقی مانده تا تمدید مجدد تحریم‌های تسلیحاتی، کشورهای دنیا را با خود همراه کرده و از افزایش فشار بر مردم ایران جلوگیری کند.