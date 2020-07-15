نزدیک به ۱۰۰ درصد مردم اردستان تحت پوشش بیمه ای قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تأملی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس و پرسنل تأمین اجتماعی شهرستان اردستان اظهار داشت: مجموعه خدمات و عملکرد تأمین اجتماعی شهرستان اردستان از سطح مدیریت تا پرسنل زیر مجموعه از یک رضایتمندی خوبی در شهرستان برخوردار هستند.

وی افزود: دستگاهی که با این حجم ارباب رجوع سر و کار دارد و ۶۸ درصد جمعیت را تحت پوشش قرار داده و از لحاظ حساسیت برای خانواده‌ها از جایگاهی بالا برخوردار است مخصوصاً در موضوع پرداخت مستمری بگیران که نسبت به بضاعت سنی شرایط خاصی را طلب می‌کنند اما از تأمین اجتماعی رضایت دارند.

فرماندار اردستان گفت: تأمین اجتماعی انواع و اقسام خدماتی که بیشتر برای خانواده‌ها دستاوردها و منفعت‌های اقتصادی را به همراه دارد انجام می‌دهد و مردم امروزه در موضوع اقتصاد بسیار حساس هستند و موضوع بیمه‌ای را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند.

وی ابراز داشت: صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که در این شرایط سخت در ارتباط با تأمین اجتماعی هستند طبعاً انتظاراتشان از تأمین اجتماعی در این شرایط خاص اقتصادی بالا بوده که تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت به آنها با شرایط ویژه ارتباط داشته باشد.

تأملی بیان کرد: مجموعه عوامل تأمین اجتماعی می‌تواند در این شرایط خاص اقتصادی پتانسیل نارضایتی بالایی را بر روی خود داشته باشد اما به نظر می‌رسد در اردستان با توجه به تلاش پرسنل و مدیریتی که انجام می‌شود و ساز و کاری که فراهم شده است نه تنها ارباب رجوع موضوع خاصی را گزارش نمی‌کنند بلکه هیچگونه نارضایتی گزارش نشده بلکه خبرهای رضایتمندی خوبی را دریافت می‌کنیم.

فرماندار اردستان تاکید کرد: در دهه ۹۰ یک واحد صنعتی در اردستان به دلایل بدهی تأمین اجتماعی به تعطیلی کشیده شده و سرمایه گذاری را از بین برده است که تفاوت عملکرد مدیریتی که الان وجود دارد هرگز اجازه این کار را نمی‌داد و حتی کارخانه توسعه هم پیدا می‌کرد.

تأمین اجتماعی در گره گشایی از اصحاب تولید نقش بسزایی دارد

وی تصریح کرد: گره گشایی از اصحاب تولید و بنگاه‌ها وظیفه همه است که تأمین اجتماعی می‌تواند نقش بسزایی را داشته باشد و در موضوع کرونا و بیکاری‌هایی که ایجاد شده و در پرداخت تسهیلات ها فعالیت خوبی انجام شد که در این بخش در اطلاع رسانی یک عدم هماهنگی وجود داشت.

تأملی افزود: نقش نهادهای حمایتی در زنده نگاهداشتن موضوع بیمه‌ای در اردستان خیلی مهم است که ادارات تأمین اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد باید در زمانی که شرایط اقتصادی سخت می‌شود نقششان بیشتر شود.

فرماندار اردستان با بیان اینکه چتر حمایت دولت در کل کشور توسعه پیدا کرده است، بیان کرد: تقریباً یک پوشش ۱۰۰ درصدی شهرستان را در موضوع بیمه‌های مختلف در سطح شهرستان شاهد هستیم که فرهنگ کار و تلاش و کار آفرینی باید در اردستان توسعه پیدا کند که دیگر افراد احتیاج به بیمه نداشته باشند اما تا آن زمان باید برای حل و فصل مشکلات آنها تلاش کنیم.