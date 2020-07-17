به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام فدراسیون والیبال مبنی بر تسویه حساب ۹ تیم برای حضور در لیگ برتر والیبال، میلاد تقوی سرپرست دبیری فدراسیون در مصاحبه ای اعلام کرد که شرط حضور ۹ تیم برای شرکت در قرعه کشی، نبود شکایت و تسویه حساب کامل با بازیکنان است.

این صحبت ها شائبه هایی را به وجود آورد که چطور ۹ تیمی که تسویه حساب کرده اند، مشروط به نبود شکایت در قرعه کشی حاضر خواهند شد.

میلاد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که چگونه ۹ تیمی که تسویه حساب کرده اند مشروط به نداشتن شکایت در قرعه کشی حاضر خواهند شد، گفت: ۹ تیم اعلام شده تسویه حساب خود را با فدراسیون انجام داده اند و ورودی ها را نیز پرداخت کرده اند اما تعدادی از این تیم ها در کمیته انضباطی پرونده ای دارند که بازیکنان از آنها شکایت کرده اند. منتظر رأی کمیته انضباطی هستیم.

سرپرست دبیری فدراسیون والیبال ادامه داد: روز دوشنبه رأی صادر می شود. اگر رأی صادرشده به نفع بازیکنان باشد، تیم ها باید بدهی خود را با آنها تسویه کنند، در غیر این صورت کنار گذاشته خواهند شد. ممکن است تعداد تیم های شرکت کننده به 9 تیم کاهش پیدا کند. نباید هیچ بدهکاری وجود داشته باشد.

وی در پایان گفت: از بین ۹ تیم اعلام شده، دو تیم خاتم اردکان و شهرداری ارومیه در کمیته انضباطی پرونده دارند که باید به آنها رسیدگی شود.