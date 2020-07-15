انتخابات خانه مطبوعات در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال‌و بختیاری با اشاره به برگزاری انتخابات خانه مطبوعات در این استان، اظهار کرد: در پایان رأی گیری که با مشارکت ۷۵ درصدی اعضای خانه مطبوعات چهار محال و بختیاری همراه بود، هفت نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و دو نفر به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.

ابراهیم شریفی افزود: در انتخابات خانه مطبوعات چهار محال و بختیاری ۱۰۷ نفر از مجموع ۱۴۳ عضو شرکت کننده در انتخابات مشارکت کردند و بر این اساس، مشارکت ۷۵ درصدی اعضای خانه مطبوعات در این انتخابات رقم خورد.

وی گفت: فعالیت هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات استان چهار محال و بختیاری برای یک دوره سه ساله خواهد بود.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال‌و بختیاری، میثم محمودیان، سید مرتضی فیاضی، علیمراد مصیبی دهکردی، ساناز صیدی سامانی، مهدی فتاحی آلیکوهی، فاطمه بیاتی و سیدحسین میرفروغی به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره خانه مطبوعات چهارمحال‌و بختیاری انتخاب شدند.

همچنین افسانه کاظمی‌خواه و فاطمه زمانپور به عنوان بازرسان اصلی انتخاب شدند.

در این انتخابات تورج یعقوبی سامانی، نوابه افیونی هفشجانی، اورنگ کیانی دسفاردی و محمد خواجه به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.