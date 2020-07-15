پخش «مثبت خانواده» از امشب/ جمعه ها با «زعفران» پرنشاط شوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، «زعفران» یک برنامه شاد و مفرح صبح جمعهای است که اولین قسمت آن به زودی از شبکه دو سیما روانه آنتن میشود.
محمد سلوکی تهیهکننده این برنامه در توضیح ویژگیهای این برنامه اظهار داشت: در «زعفران» که با رویکرد ایجاد ساعاتی خوش برای مخاطبان رسانه ملی تولید میشود از بازیگران جوان تئاتری استفاده شده است و در تعریف کلی برنامه میتوان گفت جریان تولید محتوای کمدی و طنز خط محوری «زعفران» است و به نوعی مسابقهای برای ساخت ویدئوهای کمدی و طنز توسط کسانی که علاقمند به این حوزه هستند، محسوب میشود.
سلوکی بیان داشت: شناسایی افراد مستعد و آموزشهای ضمنی برای تولید محتوای طنز ارزشمند از جمله اهداف این برنامه است. همیشه تصور میشود که تولید باید یک محصول فیزیکی باشد اما محتوا هم یک محصول است که میتواند به صورت حرفهای تولید شود و یک جریان اشتغالزایی جدی را ایجاد کند.
تهیهکننده «زعفران» در ادامه افزود: سعی میکنیم زعفران سرشار از بخشهای شاد و طنز برای خانوادهها باشد و حالی خوب به همه افراد جامعه که این روزها به این فضای پرنشاط بیشتر از هر زمان دیگری نیاز دارند، پیشکش کنیم.
«زعفران» کاری است از گروه اجتماعی فرهنگی با تهیهکنندگی و اجرای محمد سلوکی که جمعه هر هفته ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو سیما روانه آنتن میشود.
پخش «مثبت خانواده» از امشب در شبکه دو
برنامه «مثبت خانواده» عنوان یکی از تازهترین برنامههای شبکه دو سیما در گروه خانواده است که از چهارشنبه ۲۵ تیرماه روانه آنتن میشود.
«مثبت خانواده» روزهای در چهارشنبه با محوریت رزمایش مواسات و همدلی و کمک مومنانه با اجرای سیدکاظم احمدزاده به فعالیتهای نیکوکاران و افراد خیّر در اقصی نقاط کشورمان پخش میشود. این برنامه چهارشنبه هر هفته با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) از فعالیتهایی که با هدف خوب کردن حال هموطنانمان صورت میگیرد گزارشها و گفتگوهای ویژهای را به علاقه مندان تقدیم میکند.
این برنامه همچنین جمعههای هر هفته نیز با رویکردی متفاوت و با هدف ایجاد اوقاتی خوش برای خانوادههای ایرانی با اجرای مسعود روشنپژوه و سیدکاظم احمدزاده روانه آنتن میشود. بخشهای مختلف این برنامه با توجه به دوران شیوع ویروس کرونا و لزوم در خانه ماندن، برنامهریزی شده تا برآیندی شاد و مفرح برای خانوادهها به ارمغان داشته باشد.
«مثبت خانواده» کاری است از گروه خانواده به تهیهکنندگی علیاکبر کریمی و سردبیری آزاده بهرامی و شیما ابن قاسم که چهارشنبهها ساعت ۲۰ و جمعهها ساعت ۱۲ از شبکه دو سیما روانه آنتن میشود.
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