عباسعلی نوبخت در سفر یک روزه به استان قزوین برای بررسی وضعیت جنگل‌ها و مراتع این استان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: جنگل‌های کشور در مجموع حدود ۱۴ میلیون و ۳۵۵ هزار هکتار است که در ۵ ناحیه رویشی قرار دارند و برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

وی بیان کرد: مهمترین رسالت ما حفظ پوشش گیاهی کشور در مراتع و جنگل‌ها است و در کنار آن به فکر احیا و غنی سازی این عرصه‌ها نیز هستیم.

نوبخت تصریح کرد: بزرگترین تهدید جنگل‌های دنیا نوسانات و تغییرات اقلیمی است که در جنگل‌های کشور هم این تهدید وجود دارد و باعث شده شاهد یک سری آفات و بیمارها در جنگل‌ها باشیم که برخی آفات به مرحله طغیان می‌رسد و گاهی هم شاهد سهل انگاری و بی احتیاطی هموطنان هستیم که با ایجاد حریق بخشی از این سرمایه‌ها آسیب می بیند.

وی گفت: این سهل انگاری ناشی از بی توجه به توصیه‌های ایمنی و هشدارهایی است که از سوی مأموران ما در منابع طبیعی و جنگلبانی ارائه می‌شود اما بی توجهی موجب شده با چالش‌های جدی مواجه باشیم.

جنگل‌ها ذخیره گاه آبی کشورند / ضرورت غنی شدن پوشش جنگلی

نوبخت در ادامه با اشاره به اهمیت صیانت از جنگل‌ها اظهار داشت: امروز در شرایطی هستیم که کشور با بحران کم آبی مواجه شده و هر چند بارندگی‌های خوبی داشته ایم اما چون در زمان‌های کوتاه بوده خسارت‌هایی هم داشته ایم که باید مراقبت کنیم به این ثروت ملی و انسان‌ها آسیب نرسد.

معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: برای حفظ جنگل‌ها و مقابله با بلایای طبیعی باید نسبت به غنی شدن پوشش جنگل‌ها اقدام کنیم و در این میان باید تلاش کنیم تا مردم ما پوشش گیاهی مناطق را متعلق به خود بدانند و فعالان منابع طبیعی را باغبانی خدمتگزار تلقی کرده و در صیانت از این عرصه‌ها با مأموران همکاری کنند.

وی اظهار داشت: به طور متوسط هر هکتار جنگل قادر است حدود ۱۵۰۰ مترمکعب آب را در خود ذخیره کند وبا این حساب در جنگل‌های زاگرس با داشتن حدود ۶ میلیون هکتار به طور یقین بیش از ۹ میلیارد مترمکعب آب در این جنگل‌ها ذخیره سازی شده است.

نوبخت افزود: سهم جنگل‌های زاگرس در تولید ذخایر آبی ارزشمند است و حدود ۴۰ درصد آب کشور در این جنگل‌ها تولید و ذخیره سازی شده است.

وی گفت: جنگل‌هایی که در منطقه البرز داریم با دو میلیون و ۴ هزار هکتار وسعت می‌تواند حدود ۳ میلیارد و ۶ میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره کرده و به تدریج در قسمت‌های شمال و جنوب و البرز آزاد کند که می‌توان اذعان کرد نیمی از تمدن ایران در جنوب البرز زندگی می‌کنند که این ذخیره سازی موجب حیات ساکنان آن شده است.

نوبخت اظهار داشت: تغییرات اقلیمی و کمبود آب که در فلات مرکزی که قزوین هم در آن قرار دارد باعث شده مهاجرت اکولوژیک به سمت دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و شمال شرق و شمال غرب زاگرس افزایش یابد که ما به دلیل این که جلوی این مهاجرت‌ها را بگیریم باید پوشش گیاهی منطقه را تقویت کرده و در فلات مرکزی این پوشش را حفظ کنیم تا با پر آب شدن قنات‌ها به تعادل برسیم و زندگی توأم با آرامشی شکل گیرد.

جنگل کاری در ۳۰ هزار هکتار از اراضی شیب دار

وی در ادامه از بهره برداری بهینه از اراضی کشور هم خبر داد و اظهار داشت: امسال با برش‌های استانی برای توسعه اراضی شیب دار برنامه مدونی پیش بینی شده و در مناطقی که شرایط اقلیمی مناسبی دارند و تخریبی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی ما ایجاد نمی‌کند ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار عرصه تخصیص داده شده که زیر پوشش جنگل کاری قرار گیرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر برش این طرح در سطح ۳۰ هزار هکتار از اراضی شیب دار صورت گرفته که در استان‌های مختلف از جمله قزوین هم اجرایی خواهد شد.