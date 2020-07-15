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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۲

معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

۳۰ هزار هکتار اراضی شیب دار کشور جنگل کاری می‌شود

۳۰ هزار هکتار اراضی شیب دار کشور جنگل کاری می‌شود

قزوین- معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: به منظور استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور امسال ۳۰ هزار هکتار از اراضی شیب دار در استانها زیر پوشش جنگل کاری قرار می‌گیرد.

عباسعلی نوبخت در سفر یک روزه به استان قزوین برای بررسی وضعیت جنگل‌ها و مراتع این استان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: جنگل‌های کشور در مجموع حدود ۱۴ میلیون و ۳۵۵ هزار هکتار است که در ۵ ناحیه رویشی قرار دارند و برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

وی بیان کرد: مهمترین رسالت ما حفظ پوشش گیاهی کشور در مراتع و جنگل‌ها است و در کنار آن به فکر احیا و غنی سازی این عرصه‌ها نیز هستیم.

نوبخت تصریح کرد: بزرگترین تهدید جنگل‌های دنیا نوسانات و تغییرات اقلیمی است که در جنگل‌های کشور هم این تهدید وجود دارد و باعث شده شاهد یک سری آفات و بیمارها در جنگل‌ها باشیم که برخی آفات به مرحله طغیان می‌رسد و گاهی هم شاهد سهل انگاری و بی احتیاطی هموطنان هستیم که با ایجاد حریق بخشی از این سرمایه‌ها آسیب می بیند.

وی گفت: این سهل انگاری ناشی از بی توجه به توصیه‌های ایمنی و هشدارهایی است که از سوی مأموران ما در منابع طبیعی و جنگلبانی ارائه می‌شود اما بی توجهی موجب شده با چالش‌های جدی مواجه باشیم.

جنگل‌ها ذخیره گاه آبی کشورند / ضرورت غنی شدن پوشش جنگلی

نوبخت در ادامه با اشاره به اهمیت صیانت از جنگل‌ها اظهار داشت: امروز در شرایطی هستیم که کشور با بحران کم آبی مواجه شده و هر چند بارندگی‌های خوبی داشته ایم اما چون در زمان‌های کوتاه بوده خسارت‌هایی هم داشته ایم که باید مراقبت کنیم به این ثروت ملی و انسان‌ها آسیب نرسد.

معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: برای حفظ جنگل‌ها و مقابله با بلایای طبیعی باید نسبت به غنی شدن پوشش جنگل‌ها اقدام کنیم و در این میان باید تلاش کنیم تا مردم ما پوشش گیاهی مناطق را متعلق به خود بدانند و فعالان منابع طبیعی را باغبانی خدمتگزار تلقی کرده و در صیانت از این عرصه‌ها با مأموران همکاری کنند.

وی اظهار داشت: به طور متوسط هر هکتار جنگل قادر است حدود ۱۵۰۰ مترمکعب آب را در خود ذخیره کند وبا این حساب در جنگل‌های زاگرس با داشتن حدود ۶ میلیون هکتار به طور یقین بیش از ۹ میلیارد مترمکعب آب در این جنگل‌ها ذخیره سازی شده است.

نوبخت افزود: سهم جنگل‌های زاگرس در تولید ذخایر آبی ارزشمند است و حدود ۴۰ درصد آب کشور در این جنگل‌ها تولید و ذخیره سازی شده است.

وی گفت: جنگل‌هایی که در منطقه البرز داریم با دو میلیون و ۴ هزار هکتار وسعت می‌تواند حدود ۳ میلیارد و ۶ میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره کرده و به تدریج در قسمت‌های شمال و جنوب و البرز آزاد کند که می‌توان اذعان کرد نیمی از تمدن ایران در جنوب البرز زندگی می‌کنند که این ذخیره سازی موجب حیات ساکنان آن شده است.

نوبخت اظهار داشت: تغییرات اقلیمی و کمبود آب که در فلات مرکزی که قزوین هم در آن قرار دارد باعث شده مهاجرت اکولوژیک به سمت دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و شمال شرق و شمال غرب زاگرس افزایش یابد که ما به دلیل این که جلوی این مهاجرت‌ها را بگیریم باید پوشش گیاهی منطقه را تقویت کرده و در فلات مرکزی این پوشش را حفظ کنیم تا با پر آب شدن قنات‌ها به تعادل برسیم و زندگی توأم با آرامشی شکل گیرد.

جنگل کاری در ۳۰ هزار هکتار از اراضی شیب دار

وی در ادامه از بهره برداری بهینه از اراضی کشور هم خبر داد و اظهار داشت: امسال با برش‌های استانی برای توسعه اراضی شیب دار برنامه مدونی پیش بینی شده و در مناطقی که شرایط اقلیمی مناسبی دارند و تخریبی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی ما ایجاد نمی‌کند ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار عرصه تخصیص داده شده که زیر پوشش جنگل کاری قرار گیرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر برش این طرح در سطح ۳۰ هزار هکتار از اراضی شیب دار صورت گرفته که در استان‌های مختلف از جمله قزوین هم اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 4975091

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