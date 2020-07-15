کاهش ۱۲ درصدی واردات نفت کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واردات نفت خام کره جنوبی در ژوئن در مقایسه با پارسال ۱۲.۶ کاهش یافته، این در حالی است که سطح واردات نفت خام این کشور در نیمه نخست امسال ۷.۹ درصد افت کرده است. دلیل این کاهش، تقاضای ضعیف سوخت در داخل و خارج از این کشور در میان همه‌گیری ویروس کرونا است.

براساس داده‌های اداره گمرک کره جنوبی، پنجمین واردکننده نفت خام بزرگ جهان در ماه ژوئن ۱۰ میلیون و ۴۰ هزار تن یا روزانه ۲ میلیون و۴۵۰ هزار بشکه نفت خام وارد کرده که نسبت به واردات ۱۱ میلیون و ۴۹۰ هزار تنی پارسال، ۱۲.۶ درصد کاهش داشته است.

براساس این داده‌ها، واردات نفت خام کره جنوبی در نیمه نخست سال نسبت به پارسال ۷.۹ درصد کاهش یافته و به ۶۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تن یا حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

شرکت ملی نفت کره (KNOC) داده‌های واردات نهایی نفت خام این کشور را اواخر این ماه منتشر می‌کند.