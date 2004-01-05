اگر مربيان صلاح بدانند بازي خواهم كرد

به گزارش خبرنگار " مهر " سعيد لطفي مدافع جوان استقلال تهران با بيان مطلب فوق افزود : در اين هفته تمرينات خوبي را پشت سرگذاشته ايم و باري رويارويي با شموشك از هر نظر آماده ايم و اميدوارم با تلاش بچه ها و استفاده از امتياز ميزباني بتوانيم به سه امتياز اين ديدار حساس دست پيدا كنيم.

لطفي در خصوص ميزان آمادگي خود نيز گفت : خوشبختانه مصدوميتم برطرف شده و اگر مربيان صلاح بدانند درتركيب تيم قرار خواهم گرفت و تلاش مي كنم تا مهره موثري براي استقلال باشم.

وي درموردغيبت چند بازيكن استقلال دراين مسابقه گفت : آنها بازيكنان باارزشي براي تيم ما هستند اما بازيكنان جايگزين نيز اگر از آنها بيشتر نباشند كمترنخواهند بود وشما فردا خواهيد ديد كه استقلال با برنامه ريزي مناسب از نبود چهره هاي سرشناس خود لطمه نخواهد ديد.

لطفي در پايان خاطر نشان كرد : شموشك نيز تيم يكدست وخوبي است و اگرآنها را دست كم بگيريم دچار مشكل خواهيم شد ، بنا بر اين تلاش مي كنيم تا با پوشش نقاط قوت آنها از موقعيتها استفاده كرده و تيم پيروز ميدان باشيم.