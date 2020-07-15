مروری بر تاسیس شورای نگهبان و تاریخچه برج آزادی در «روز خوش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «روز خوش»، مهرداد ناظری جامعه شناس پنجشنبه ۲۶ تیر ماه موضوع کرونا و هنر مهرورزی را در برنامه «روز خوش» بررسی می کند.

همچنین مجتبی حسینی پور حقوقدان در رابطه با چگونگی تاسیس شورای نگهبان گفتگو می کند. «خوش مزه» پنجشنبه کراکت مرغ را به مخاطبان آموزش می دهد و «خوش گشت» سری به گالری نقاشی می زند.

کتاب گزیده اشعار سهراب سپهری در آیتم «خوش قلم» معرفی می شود.

مریم فرضی روانشناس بالینی روز جمعه ۲۷ تیرماه در رابطه با لزوم تغییر سبک زندگی در دوران کرونا گفتگو می کند. چشمه سری، متخصص پزشکی ورزشی نیز نکاتی در خصوص حرکات اصلاحی برای پاهای پرانتزی می گوید.

حامد ایرانشاهی پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه نیز با موضوع تهران قدیم، تاریخچه برج آزادی را بررسی می کند.

در ادامه در بخش «خوش و بش» با مسن ترین عکاس میدان آزادی گفتگو خواهد شد.

برنامه «روز خوش» با نگاه به زندگی از منظر سبک زندگی ایرانی - اسلامی با اجرای محمدامین نبی اللهی و مریم ماهور تلاش می‌کند صبحگاه ایرانی - اسلامی را به نمایش بگذارد. علاوه بر این، در این برنامه اطلاعات، اخبارو رویدادهای امیدبخش به ویژه نمایش پیشرفت های غرورانگیز ایرانیان توسط مهدی آقابیگی به سمع و نظر مخاطبان می‎رسد.

مجله صبحگاهی «روز خوش» از دوشنبه تا جمعه ساعت ۹ صبح به وقت تهران به تهیه کنندگی حسین علیاری از شبکه جهانی جام‌جم پخش می‌شود.