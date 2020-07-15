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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۰

آخرین اصلاحات آئین‌نامه اجرایی و انضباطی مسابقات والیبال انجام شد

آخرین اصلاحات آئین‌نامه اجرایی و انضباطی مسابقات والیبال انجام شد

آخرین اصلاحات پیشنهادی در آئین‌نامه اجرایی و انضباطی برگزاری مسابقات سال ۹۹ فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، پیش‌نویس پیشنهادی کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات، در نشست ۱۳ خردادماه هیأت رئیسه فدراسیون والیبال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد.

کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات، پیشنهاداتی برای اصلاح این آئین‌نامه از سوی اعضای هیأت رئیسه، باشگاه‌ها، کمیته‌های مختلف فدراسیون و دیگر افراد مرتبط دریافت کرد و پس از بررسی پیشنهادات با توجه به قوانین و مقررات، اصلاحاتی در متن آئین‌نامه انجام داد.

آئین‌نامه اجرایی و انضباطی برای تمامی موضوعات فنی و انضباطی برگزاری رویدادهای سال جاری است و این آئین‌نامه در نشست عمومی و سالیانه فدراسیون والیبال که روز یکشنبه ۲۹ تیرماه برگزار می‌شود، برای تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

برای دریافت آئین‌نامه نهایی اجرایی و انضباطی برگزاری مسابقات سال ۹۹، روی لینک زیر کلیک کنید.

آئین نامه نهایی سال ۱۳۹۹

کد مطلب 4975109
ساناز سلیمان آبادی

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