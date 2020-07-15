اهدای هزار جلد کتاب به مدارس مهربانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موسسه کنشگران توسعه پارس؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در کشور، بیش از هزار جلد کتاب در حوزه‌های گوناگونی چون کودک و نوجوان، کمک درسی، آموزش و... را به مدارس مهربانی پارس اهدا کرد.

این مدارس، تحت نظارت موسسه نیکوکاری کنشگران توسعه پارس در استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، یزد و گلستان فعالیت می‌کند و در حال حاضر بیش از هزار و پانصد دانش آموز از خانواده‌های کم برخوردار و بی سرپرست در آن به تحصیل اشتغال دارند. کتاب‌های اهدایی به این مدارس مورد استفاده این دانش آموزان قرار خواهد گرفت.