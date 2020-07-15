  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۴

توسط کتابخانه ملی صورت گرفت؛

اهدای هزار جلد کتاب به مدارس مهربانی

اهدای هزار جلد کتاب به مدارس مهربانی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بیش از هزار جلد کتاب به مدارس مهربانی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موسسه کنشگران توسعه پارس؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در کشور، بیش از هزار جلد کتاب در حوزه‌های گوناگونی چون کودک و نوجوان، کمک درسی، آموزش و... را به مدارس مهربانی پارس اهدا کرد.

این مدارس، تحت نظارت موسسه نیکوکاری کنشگران توسعه پارس در استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، یزد و گلستان فعالیت می‌کند و در حال حاضر بیش از هزار و پانصد دانش آموز از خانواده‌های کم برخوردار و بی سرپرست در آن به تحصیل اشتغال دارند. کتاب‌های اهدایی به این مدارس مورد استفاده این دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4975116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه