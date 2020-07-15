  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۴

رئیس کل دادگستری مازندران:

دستور ویژه برای دستگیری اراذل و اوباش در سرخرود صادر شد

دستور ویژه برای دستگیری اراذل و اوباش در سرخرود صادر شد

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در پی انتشار فیلمی از حمله اراذل و اوباش به رستوران وکافه‌ای در سرخرود دستور ویژه و پیگیری‌های قضائی صادر شد و تلاش برای دستگیری آنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری با اشاره به انتشار فیلمی از حمل اراذل و اوباش به رستوران در سرخ رود گفت: این اراذل قبل از این نیز اقدامات مخل نظم عمومی داشته‌اند که نیابت برای دستگیری آنان صادر شد وهم اکنون متهمان توسط پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی شناسایی و تمامی دستورات قضائی صادر شده است.

وی افزود: دستگاه قضائی استان مازندران همواره قاطعانه با هرگونه اخلال در نظم و امنیت عمومی مردم برخورد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در تشریح وقوع این حادثه گفت: پنج نفر افراد ناشناس به شکلی که سه تن از آن‌ها صورت خود را پوشانده بودند با اتومبیل پژو پارس به رستوران مراجعت کرده و در بدو ورود با سلاح سرد اعم از چاقو، قمه، میلگرد و … و بدون مقدمه شروع به تخریب خودروهای پارک شده در جلوی رستوران و شیشه‌های ورودی ساختمان کردند و با ایجاد رعب و وحشت از محل متواری شدند، رستوران نیز تا اطلاع ثانوی پلمب شده است.

این مقام عالی قضائی استان ادامه داد: در نیابتی که به دادسرای چالوس اعطا شده بود متهمان در نزدیکی مکان شناسایی شده اما از محل متواری شدند.

حجت الاسلام اکبری افزود: حسب بررسی به عمل آمده این اشخاص دارای سوابق قبلی و موارد رفتارهای این گونه در سابق هم بوده با توجه به اعلام پلیس اطلاعات مبنی بر مکان یابی آن‌ها در تهران، نیابتی برای تهران ارسال شد.

کد مطلب 4975128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه