دستور ویژه برای دستگیری اراذل و اوباش در سرخرود صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری با اشاره به انتشار فیلمی از حمل اراذل و اوباش به رستوران در سرخ رود گفت: این اراذل قبل از این نیز اقدامات مخل نظم عمومی داشته‌اند که نیابت برای دستگیری آنان صادر شد وهم اکنون متهمان توسط پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی شناسایی و تمامی دستورات قضائی صادر شده است.

وی افزود: دستگاه قضائی استان مازندران همواره قاطعانه با هرگونه اخلال در نظم و امنیت عمومی مردم برخورد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در تشریح وقوع این حادثه گفت: پنج نفر افراد ناشناس به شکلی که سه تن از آن‌ها صورت خود را پوشانده بودند با اتومبیل پژو پارس به رستوران مراجعت کرده و در بدو ورود با سلاح سرد اعم از چاقو، قمه، میلگرد و … و بدون مقدمه شروع به تخریب خودروهای پارک شده در جلوی رستوران و شیشه‌های ورودی ساختمان کردند و با ایجاد رعب و وحشت از محل متواری شدند، رستوران نیز تا اطلاع ثانوی پلمب شده است.



این مقام عالی قضائی استان ادامه داد: در نیابتی که به دادسرای چالوس اعطا شده بود متهمان در نزدیکی مکان شناسایی شده اما از محل متواری شدند.

حجت الاسلام اکبری افزود: حسب بررسی به عمل آمده این اشخاص دارای سوابق قبلی و موارد رفتارهای این گونه در سابق هم بوده با توجه به اعلام پلیس اطلاعات مبنی بر مکان یابی آن‌ها در تهران، نیابتی برای تهران ارسال شد.