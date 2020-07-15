سیل کمک های مردم قم ۹۸ خانه را آباد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پارچه‌باف ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه که در حسینیه سفینه النجاه برگزار شد، اظهار داشت: کمک‌های مردمی برای بازسازی خانه‌های سیل‌زده استان لرستان در فروردین سال گذشته منجر به ساخت ۹۸ واحد مسکونی ۶۵ و ۸۵ متری از محل کمک‌های مردمی و با مشارکت سپاه علی بن ابیطالب (ع) و تولیت آستانه مقدس حضرت معصومه (س) شده است که این واحدها آماده تحویل به مردم مناطق سیل‌زده ابراهیم آباد و دوره چگنی لرستان است.

رئیس ستاد کمک‌های مردمی کریمه اهل‌بیت (س) با اشاره به توزیع روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ پرس غذا میان کادر درمانی و افراد جهادگر در سطح استان افزود: ضدعفونی کردن معابر، اماکن عمومی و خودروها از دیگر اقدامات انجام‌گرفته توسط این ستاد بوده است.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات می‌توان به توزیع ۳۳۰ هزار ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده به ارزش یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان اشاره کرد که هزینه تهیه ماسک و مواد ضدعفونی از محل کمک‌های مردم و خیرین جمع آوری شد.

وی با اشاره به بازسازی و تعمیر ۵۰۰ خانه روستایی در بخش مرکزی استان با مشارکت سپاه علی بن ابیطالب (ع) تصریح کرد: برای خانه‌های روستاهای مسیله، قمرود، ملک آباد و قنوات مبلغ پنج میلیارد تومان پیش بینی شده است که تا پایان سال ۹۹ بازسازی آنها به پایان می‌رسد.

رئیس ستاد کمک‌های مردمی کریمه اهل بیت (س) بیان کرد: ستاد کمک‌های مردمی کریمه اهل‌بیت (س) به تامین جهیزیه برای ۵۰۰ نوعروس اقدام کرده است.