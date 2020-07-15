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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۳۲

استاندار لرستان:

روزهای سخت کرونا در لرستان شروع شده است/ ضرورت تامین تجهیزات

روزهای سخت کرونا در لرستان شروع شده است/ ضرورت تامین تجهیزات

خرم‌آباد- استاندار لرستان تاکید کرد: به نظر می‌رسد که روزهای سخت بیماری کرونا شروع شده است و امیدوارم این روند طول نکشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز چهارشنبه در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا لرستان با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، با تقدیر از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، کادر درمان و پزشکی و همه عوامل اجرایی درگیر با موضوع کرونا در سطح استان، اظهار داشت: علی رغم شیوع بیماری کرونا در تمام شهرستان‌های استان، تا کنون مشکل خاصی نداشته‌ایم، گرچه در چند روز اخیر مشکلات شدیدتر شده است که با عنایت پروردگار و همراهی مردم حل خواهد شد.

وی با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده، گفت: ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا با هدف کاهش زنجیره انتقال تصمیمات خوبی را در استان اجرا کرده است.

استاندار لرستان به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، تهیه مواد ضدعفونی کننده ژل و الکل و تأمین نیاز استان و سه استان دیگر و همچنین تولید ماسک و لزوم اجباری بودن آن در ادارات و مجامع عمومی و کاهش قیمت آن اشاره کرد.

خادمی در خصوص نیازهای درمانی استان، گفت: در مورد نیازهای درمانی، استان لرستان تفاوت بزرگی با سایر استان‌های دیگر به چشم می‌خورد و اینکه لرستان تنها یک دانشگاه علوم پزشکی دارد که علی رغم سختی کار به خاطر ظرفیت بالای این مجموعه تاکنون مقابله با کرونا به خوبی کنترل شده است و این در حالی است که استان‌های دیگر با داشتن چند دانشگاه علوم پزشکی می‌توانند امکانات بیشتری را جذب کنند.

وی با تاکید بر ضرورت رفع نیازهای این مجموعه، گفت: به نظر می‌رسد که روزهای سخت شروع شده است و امیدوارم این روند طول نکشد.

استاندار لرستان، ابراز امیدواری کرد که با پیش‌بینی‌های لازم، برنامه به گونه‌ای طراحی شود که به مشکلات غیرمترقبه برخورد نکنیم و معاون وزیر بهداشت در بازدیدهای انجام گرفته دستور رفع نیازهای این مجموعه را صادر کنند.

کد مطلب 4975140

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