۵۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی کرج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فتاح پور بعدازظهر چهارشنبه در جلسه علنی شورای شهر کرج، اظهار کرد: در حال حاضر بهزیستی یکی از گسترده‌ترین مجموعه‌ها از لحاظ خدمات دهی است و ۱۸۳ نوع مأموریت انجام می‌دهد.

وی در خصوص جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی شهرستان کرج، گفت: مجموعه این افراد مشتمل بر ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر معلول، نزدیک به پنج هزار زنان سرپرست خانوار و حدود ۳۰ هزار بهبود یافته هستند.

مدیر بهزیستی شهرستان کرج با اشاره به اینکه ۶۵۰ مرکز غیردولتی در این شهر دارای مجوز از بهزیستی بوده و در حال فعالیت هستند، افزود: در این میان مراکز مانند نگهداری سالمندان و شیرخوارگاه امام علی (ع) و یا مهدهای کودک فعالیت دارند.

فتاح پور با اشاره به اینکه بهزیستی مهارت‌های مختلف زندگی از زمان تولد تا سالمندی مانند آموزش‌های پیش از ازدواج را پوشش می‌دهد، گفت: یکی از کارهای مهم نیز نگهداری نزدیک به ۱۰۰ کودک در شیرخوارگاه امام‌علی (ع) است.

وی در خصوص خدمات اورژانس اجتماعی نیز گفت: گشت‌های سیار در سطح محلات برای رسیدگی به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مربوطه حضور می‌یابند.