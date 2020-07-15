ظریف بر استفاده از مکانیزم تجارت تهاتری با مالزی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (چهارشنبه) به صورت ویدئو کنفرانس با «داتو هشام الدین حسین» وزیر خارجه مالزی درخصوص موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای، بین‌المللی و جهان اسلام گفتگو و تبادل نطر کرد.

وزرای خارجه دو کشور در این گفتگو بر ضرورت استفاده از مکانیزم تجارت تهاتری برای انتفاع بیشتر دو ملت تاکید و نهایی کردن قرارداد تعرفه ترجیحی و همچنین برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی را از دیگر راه‌های بسط و توسعه تجارت دوجانبه دانسته و تلاش برای نهایی کردن این قرارداد و برگزاری نشست کمیسیون مشترک را مورد توافق قرار دادند.

ظریف با توجه به جایگاه مالزی به عنوان عضو فعال سازمان همکاری اسلامی، از وزیر خارجه مالزی دعوت کرد در حل بحران یمن از طریق سیاسی، به عنوان تنها راه حل، ایفای نقش کند.

وزیر امور خارجه کشورمان حمایت جمهوری اسلامی ایران از هرگونه ابتکار مالزی برای استقرار صلح و خاتمه یافتن بحران یمن را اعلام و اظهار داشت که فعالانه برای تحقق صلح در یمن کمک خواهیم کرد.

وی همچنین از موضع صحیح و اصولی مالزی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین قدردانی کرد.

داتو هشام الدین حسین وزیر خارجه مالزی نیز تغییرناپذیر بودن موضع مالزی در خصوص فلسطین و جایگاه فلسطین در قلب مردم مالزی را مورد اشاره قرار داد.