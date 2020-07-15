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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۶

طبق اعلام وزارت بهداشت عربستان؛

شمار کرونایی‌ها در عربستان از ۲۴۰ هزار نفر فراتر رفت

شمار کرونایی‌ها در عربستان از ۲۴۰ هزار نفر فراتر رفت

طبق اعلام وزارت بهداشت عربستان، شمار کرونایی ها در عربستان با شناسایی ۲ هزار و ۶۷۱ مورد جدید، به ۲۴۰ هزار و ۴۷۴ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، وزارت بهداشت عربستان به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وزارت بهداشت عربستان با اشاره به ۲ هزار و ۶۷۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور طی ساعات گذشته، اعلام کرد که شمار مبتلایان به این ویروس قاتل با احتساب موارد جدید به ۲۴۰ هزار و ۴۷۴ نفر افزایش پیدا کرد.

همچنین وزارت بهداشت عربستان از وخامت وضع جسمانی ۲ هزار و ۲۲۱ کرونایی در این کشور هم اشاره کرد.

وزارت بهداشت سعودی به مرگ ۴۲ کرونایی در این کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته هم اشاره و شمار فوتی های ناشی از کرونا در عربستان را ۲ هزار و ۳۲۵ نفر اعلام کرد.

همچنین وزارت بهداشت عربستان به بهبودی ۵ هزار و ۴۸۸ نفر از کرونایی ها در این کشور طی ساعات گذشته اشاره کرد.

کد مطلب 4975146

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