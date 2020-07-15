به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، وزارت بهداشت عربستان به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وزارت بهداشت عربستان با اشاره به ۲ هزار و ۶۷۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور طی ساعات گذشته، اعلام کرد که شمار مبتلایان به این ویروس قاتل با احتساب موارد جدید به ۲۴۰ هزار و ۴۷۴ نفر افزایش پیدا کرد.

همچنین وزارت بهداشت عربستان از وخامت وضع جسمانی ۲ هزار و ۲۲۱ کرونایی در این کشور هم اشاره کرد.

وزارت بهداشت سعودی به مرگ ۴۲ کرونایی در این کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته هم اشاره و شمار فوتی های ناشی از کرونا در عربستان را ۲ هزار و ۳۲۵ نفر اعلام کرد.

همچنین وزارت بهداشت عربستان به بهبودی ۵ هزار و ۴۸۸ نفر از کرونایی ها در این کشور طی ساعات گذشته اشاره کرد.