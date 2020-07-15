مرکل و پوتین گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «استفان سایبرت» (Steffen Seibert) سخنگوی دولت آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی از گفتگوی «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور روسیه در این رایزنی تلفنی پیرامون اجرایی کردن توافق مینسک با هدف حل و فصل صلح آمیز مناقشات در شرق اوکراین به گفتگو پرداختند.

سخنگوی دولت آلمان در این باره افزود: مرکل و پوتین همچنین در خصوص تحریم‌ تسلیحاتی علیه ایران و اوضاع کنونی لیبی نیز به تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است، براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) موعد رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد بود؛ اما آمریکا با نقض قطعنامه مذکور در تلاش است از آن جلوگیری کند؛ تلاش هائی که احتمالاً در نهایت نیز با وتوی چین و روسیه مواجه می شود.