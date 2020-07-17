تیم والیبال پیکان به بازیکنان بدهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام فدراسیون والیبال مبنی بر تسویه حساب ۹ تیم برای حضور در مسابقات لیگ برتر والیبال، نامی از پیکان برده نشد و گمانه زنی ها برای حذف پرافتخارترین تیم لیگ برتر والیبال شکل گرفت که حضور این تیم در رقابت های لیگ برتر والیبال را در هاله ای از ابهام قرار داد.

علیرضا طلوع کیان مربی تیم والیبال پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت این تیم گفت: هنوز تمرینات تیم والیبال پیکان به دلیل شیوع ویروس کرونا آغاز نشده است و حتی یک جلسه تمرینی نداشته ایم. گرشاسبی مدیرعامل باشگاه به دلیل خطر ویروس کرونا اجازه آغاز تمرینات را نداده است و منتظر دستور او هستیم.

مربی تیم والیبال پیکان درباره عدم تسویه حساب این تیم برای حضور در مسابقات لیگ برتر والیبال گفت: هیچ بدهی به بازیکنان نداریم. تنها بدهی مربوط به فدراسیون است که فکر می کنم مشکلی پیش نیاید و با رایزنی های انجام گرفته تیم والیبال پیکان مشکلی برای حضور مسابقات لیگ برتر نداشته باشد.