محور ارتباطی ناغان-سد کارون ۴ در چهارمحال و بختیاری بهسازی می شود

عزیز الله روشن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه محور ارتباطی ناغان به سد کارون ۴ در چهارمحال و بختیاری بهسازی می‌شود، اظهار کرد: این پروژه در سه قطعه در حال اجرا است.

وی گفت: قطعه نخست آن از ناغان تا منطقه دوپلان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: قطعه دوپلان به سمت کارون ۴ نیز ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه بهسازی قطعه سوم این محور نیز به زودی آغاز می‌شود، گفت: قطعه سوم به طول ۱۸ کیلومتر در دست مناقصه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این محور ارتباطی جزو محورهای گردشگری استان نیز است و بهسازی این محور ارتباطی نقش مهمی در توسعه گردشگری در منطقه دارد.