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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۲۸

با طی روندی سعودی؛

شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان به ۳۵ هزار نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان به ۳۵ هزار نفر رسید

در حالیکه تعداد مبتلایان به کرونا در افغانستان به ۳۴ هزار و ۹۹۴ نفر نزدیک شده است؛ شمار جانباختگان بر اثر این ویروس هم به یک هزار و ۹۴ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری افق، وزارت بهداشت افغانستان امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که با شناسایی ۲۵۴ مورد مثبت جدید کرونا، شمار بیماران کووید ۱۹ در این کشور به ۳۴ هزار و ۹۹۴ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت افغانستان، ۳۲ مرگ جدید هم در نتیجه این بیماری در شبانه روز گذشته روی داده است که مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلا به این بیماری را به یک هزار و ۹۴ نفر رسانده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت افغانستان در این خصوص آمده است که در ۲۴ ساعت گذشته، همچنین با ترخیص یک هزار و ۲ بیمار کرونایی از بیمارستان، شمار کل بهبود یافتگان در سراسر افغانستان به ۲۲ هزار و ۴۵۶ نفر افزایش یافته است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت افغانستان، کابل با شناسایی بیش از ۱۴ هزار مورد مثبت ابتلا در صدر ولایات آلوده به ویروس کرونا قرار دارد.

گفتنی است بیماری کووید-۱۹ نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان، مرکز استان هوبئی چین مشاهده و طی مدت کوتاهی با شیوع در بیش از ۲۱۰ کشور تبدیل به پاندمی شد.

کد مطلب 4975165

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