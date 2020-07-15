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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۱۰

پسکوف خبر داد؛

گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان

گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان

سخنگوی کرملین از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور دو کشور روسیه و ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه «کرملین» امروز چهارشنبه از رایزنی تلفنی رؤسای جمهور دو کشور روسیه و ترکیه خبر داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در جریان تماسی تلفنی پیرامون ازسرگیری پروازها میان دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص افزود: دو طرف طی این تماس درباره ادامه پروازها میان دو کشور که در پی شیوع کرونا متوقف شده بود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 4975167

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