افت استقلال به خاطر تعطیلات بود/ هنوز سایه استراماچونی وجود دارد

صادق ورمزیار در گفتگو باخبرنگار مهر در مورد برگزاری و ادامه لیگ گفت: لیگ نوزدهم که یک تعطیلی ۴ ماه‌ها را سپری کرد در ابتدای شیوع کرونا شرایط خوبی نداشت و تیم‌ها بازی‌ها را خوب آغاز نکردند. نزدیک به ۴ ماه بود که تیم‌ها بازی رسمی انجام نداده بودند. استرس و ترس از ویروس در ساق‌های آنها مشخص بود اما رفته رفته شرایط در حال بهتر شدن است.

وی در مورد عملکرد فنی استقلال و اعتراضاتی که به نحوه بازی این تیم می‌شود، گفت: بازیکنان استقلال در دیدار برابر تراکتور عملکرد نسبتاً خوبی داشتند اما مقابل فولاد خوزستان و سایپا انتقادپذیر شدند. تعطیلات در روند تمرینات و کارهای تیمی تاثیرگذاشته بود و درست همانند شیوع لیگ که معمولاً تیم‌ها در سه، چهار هفته اول هماهنگ نیستند همین اتفاق الان برای تمامی تیم‌ها رخ داده است و استقلال هم از این قاعده مستثنی نیست. البته کادر فنی می‌تواند با تمرینات بیشتر، بازیکنان را به آمادگی بهتری برساند ضمن اینکه هنوز هم سایه استراماچونی بر روی تیم است و هواداران باز هم علاقه دارند که او به تیم بازگردد و هدایت آبی پوشان را برعهده بگیرد. با این شرایط عملکرد کادر فنی سخت‌تر می‌شود و آنها باید بهتر از گذشته تمرینات شاداب‌تری را برای بازیکنان در نظر بگیرند تا استقلال بتواند در بازی‌های باقی مانده نتایج مطلوبی کسب کند.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود بازیکنان استقلال از لحاظ جسمانی افت کرده اند، گفت: در زمان استراماچونی بازیکنان عملکرد خوبی داشتند. متأسفانه تغییرات و جابجایی در کادر فنی، تعطیلات پی در پی و به یکباره شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بازیکنان نتوانند بدنهای خود را که آماده هم بود حفظ کنند. تمرینات خانگی هرگز نمی‌تواند بدن بازیکنان را در شرایط ایده آل قرار دهد.

ورمزیار ادامه داد: البته قبل از شیوع ویروس کرونا، استراماچونی شرایطی را بوجود آورده بود که بازیکنان با روحیه بالا به مصاف حریفان می‌رفتند و این اتفاق هنوز هم در استقلال اندکی وجود دارد اما در مجموع باید بگویم که دلیل مهم افت استقلال از لحاظ بدنی و فنی تعطیلات طولانی لیگ به خاطر شیوع ویروس کرونا بود.

پیشکسوت باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا آبی پوشان می‌توانند در آبادان در برابر صنعت نفت نتیجه لازم را کسب کنند گفت: با بازی نسبتاً خوبی که استقلال برابر تراکتورسازی انجام داد می‌توان امیدوار بود که این تیم بتواند بعد از گذشت چند هفته به اولین پیروزی خود دست پیدا کند البته یکی از مشکلات بزرگ استقلال در آبادان گرمای شدید است که می‌تواند در عملکرد بازیکنان تأثیر منفی بگذارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استقلال در مقابل فولاد هم در گرمای شدید بازی کرد آن بازی می‌تواند یک تجربه خوب برای کادر فنی و بازیکنان استقلال باشد که یک برد اقتصادی را بدست آورده تا بتوانند موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشند.