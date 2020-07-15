دو طرح بزرگ آبرسانی در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امین قصمی عصر چهارشنبه بیان داشت: با بهره برداری از فاز دو آبشیرین کن بندرعباس و طرح آبرسانی از سد جگین به بشاگرد در قالب پویش #الف ب ایران، گام بزرگی در راستای تامین آب پایدار مردم شرق و مرکز استان برداشته می شود.

وی با بیان اینکه افتتاح فاز اول آبشیرین کن یکصد هزار متر مکعبی بندرعباس در آذر ماه ۹۷ بخش عمده ای از نیاز آبی شهرستان خمیر و روستاهای مسیر را مرتفع کرد، گفت: با بهره برداری از فاز دوم این طرح، علاوه بر شهرستان خمیر، مردم شهر بندرعباس نیز از ظرفیت این آبشیرین کن بهره مند می شوند.

قصمی افزود: سرمایه هزینه شده برای تکمیل فاز دوم این پروژه چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که توسط بخش خصوصی تامین شده است .

وی همچنین به طرح آبرسانی از سد جگین به بشاگرد اشاره کرد و گفت: فاز اول این طرح شامل آبرسانی به شهر سردشت و ۸ روستای مسیر است که مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: اعتبار اجرای این طرح یک هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال است که ۴۰۰ میلیارد ریال آن از سوی دفتر مقام معظم رهبری تخصیص داده شده است.

قصمی تصریح کرد: این طرح با هدف ایجاد منابع آبی پایدار و توسعه شهر و روستاهای بشاگرد اجرا شده است.

مدیرعامل آبفا استان با اشاره به افزایش ظرفیت تولیدی آب شیرین کن ها در استان، اظهار داشت: در ابتدای دولت تدبیر و امید، میزان آب تولیدی آب شیرین کن ها ۸ میلیون متر مکعب در سال بود در حالی که اکنون با افتتاح فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس این میزان به ۴۵ میلیون متر مکعب در سال افرایش یافته است.

وی افزود: تا پایان دولت دوازدهم میزان آب تولیدی آب شیرین کن ها به ۸۹ میلیون متر مکعب خواهد رسید که از این میزان ۵۱ میلیون مترمکعب آن در شهر بندرعباس است.