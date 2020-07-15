۴۳۰ واحد مسکونی ویژه محرومان در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، مدیرکل بهزیستی گلستان، فرماندار گمیشان و دیگر مسئولان آیین افتتاح ۴۳۰ واحد مسکونی ویژه محرومان و معلولان استان به صورت متمرکز در گمیشان برگزار شد.

عبدالرضا چراغعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در حاشیه این مراسم گفت: با اهتمام بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایت های اعتباری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، همزمان با پنجمین روز از هفته بهزیستی، ۴۳۰ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی که در جریان سیل فروردین ماه ۱۳۹۸، واحدهای مسکونی شان تخریب شده بود، صاحب خانه شدند.

وی افزود: تعداد ۵۰ واحد مسکونی مربوط به مددجویان شهرستان سیل زده گمیشان بوده که با یاری خداوند، در هفته بهزیستی تحویل صاحب خانه شد.

فرماندار گمیشان هم گفت: احداث مسکن روستایی ویژه خانواده های دو معلول از برنامه های مهم سازمان بهزیستی است.

احمد دستمرد افزود: برای احداث واحدهای مسکونی خانوارهای دارای دو معلول در روستا ۳۶۰ میلیون ریال و برای خانوارهای دارای یک معلول ۱۰۰ میلیون ریال توسط بهزیستی کمک بلاعوض اهدا شده است.