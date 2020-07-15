رعایت مراقبت های بهداشتی، راه حل قطعی مقابله با کرونا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا، با بیان اینکه اجرا و عمل به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بسیار مهم و تعیین کننده است و مجریان و مسئولین اعمال این مصوبات باید با جدیت این موضوع را دنبال کنند، گفت: اجرای کامل دستورالعمل ها در همه ادارات و دستگاه‌ها از سوی کارکنان و مراجعین از اهمیت ویژه ای برخوردار و در مقابله با شیوع بیماری و فرهنگ سازی در این راستا تاثیرگذار است.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تلاش در راستای تسریع در تکمیل و توسعه خدمات دولت الکترونیک، این اقدام را در جلوگیری از شیوع بیماری و سرعت بخشیدن به عقب ماندگی ها در ارائه خدمات الکترونیک در نظام اداری کشور موثر دانست و افزود: تمامی دستگاه ها و مراکز خدمات دولتی باید درباره خدماتی که امکان ارائه آنها از طریق الکترونیکی وجود دارد به خوبی برای مردم اطلاع رسانی کنند تا مردم بدانند برای دریافت چه خدماتی می توانند از دولت الکترونیک، فضای مجازی، تلفن یا پست استفاده کنند.

روحانی خاطرنشان کرد: اجبار مردم به مراجعه حضوری برای دریافت خدماتی که می‌تواند به شکل غیرحضوری ارائه شود، از سوی تمامی دستگاه‌ها تخلف بوده و باید با متخلفان برخورد شود.

رئیس جمهور با اشاره به لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، فاصله‌گذاری و استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی اعم از مترو و اتوبوس و پایانه‌های مسافربری و عدم ارائه خدمات به افرادی که رعایت نمی کنند، گفت: اگر دستورالعمل‌ها با جدیت و به طور کامل رعایت شود، در صورت تغییر رفتار ویروس هم می‌توانیم با شیوع و گسترش بیماری به طور جدی مقابله کنیم.

روحانی ادامه داد: مردم عزیز باید توجه داشته باشند خودداری از برگزاری تجمعات و محافل خانوادگی، اصلی مهم و ضروری برای مقابله با بیماری کرونا است.

رئیس جمهور گفت: به رغم برخی خبرها از پیشرفت های نسبی در ساخت داروهای موثر برای مقابله با کرونا چه در داخل و چه خارج و فعالیت هایی که برای ساخت واکسن در جهان و از جمله ایران با کمک متخصصان داخلی در حال انجام است، اما فعلاً تا زمان نامعلومی کرونا به عنوان عنصری ثابت در زندگی مردم ماندگار است.

روحانی با بیان اینکه این تحمیل زیست کرونایی، رعایت و مراقبت های بهداشتی خاصی را در روند زندگی ما ضروری می سازد، اظهارداشت: برای ایجاد این سبک زندگی، بیش از اجبار، نظارت و ایجاد محدودیت، نیازمند آموزش، آگاهی بخشی و اقناع افکار عمومی هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای گسترش این نوع سبک زندگی، ضروری است که اقناع جایگزین اجبار شود، گفت که ضروری است دامنه فعالیت و وظیفه کمیته تبلیغات ستاد ملی مبارزه با کرونا، از حوزه اطلاع رسانی که تاکنون بسیار موثر نیز عمل شده، به حوزه آموزش و اقناع گسترش یابد.

روحانی افزود: کمیته تبلیغات باید با به میدان آوردن تمام ظرفیت های تبلیغی، رسانه ای و اقناعی کشور اعم از رسانه ملی، فضای مجازی، رسانه های رسمی و اصلی و آگاهی بخشی از طریق نخبگان و گروه های مرجع و بهره گیری از توان اقناعی تریبون مذهبی و رسمی کشور، وعاظ، روحانیون، پزشکان و همه متخصصان امر، در این مسیر گام بردارد.

رئیس جمهور اظهارداشت: گروه ها و سازمان های مردم نهاد نیز با طراحی و اجرای پویش های اجتماعی، سهم غیرقابل انکاری در ایجاد این فضای اقناعی در کشور خواهند داشت.

روحانی با بیان اینکه کمیته بهداشت و درمان با مشورت و رایزنی کمیته اجتماعی – امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به دستورالعملهای صادر شده، نحوه نظارت و چگونگی ضمانت‌های اجرایی دستور العمل ها را تدوین وطراحی کرده است، افزود: بیش از اجرای نظارت های رسمی، مراقبت های مردم در رعایت دستورالعمل ها حائز اهمیت است که می توان با بهره گیری از فرهنگ غنی کشور، این فرهنگ سازی را در جامعه به خوبی انجام دهیم.