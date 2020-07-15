هدف گذاری ۳.۲ میلیارد دلاری نهضت داخلی سازی در حوزه صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی نیارکی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های صنعتی گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه اجرای نهضت ساخت داخل، اظهار کرد: امسال برنامه داخلی سازی ۳.۲ میلیارد دلار در راستای اجرای نهضت داخلی سازی هدف گذاری شده که سهم گیلان ۴۵ میلیون دلار است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف نیازمند تأمین منابع ارزی ریالی هستیم، افزود: البته در این راستای منتظر تحقق این منابع نمی‌مانیم و برگزاری میزهای ساخت داخل در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین میز ساخت داخل در صمت خودرو با هدف گذاری ۶۶ میلیون یورو دو هفته گذشته، گفت: تا پایان سال سه میز ساخت داخل دیگر در صنعت خودرو برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه اوایل ماه آینده نخستین میز ساخت داخل در صنایع لوازم خانگی و سپس ماشین آلات معدنی و سایر صنایع در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: بحث ساخت داخل باید به یک رویکرد و فرهنگ قالب در فضای صنعتی تبدیل شود.

صادقی نیارکی تصریح کرد: این طرح در راستای بیانات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و سیاست اقتصاد مقاومتی است تا حداکثر منافع را از درون زایی اقتصاد و نگاه به توان داخلی کسب کنیم.

وی، گفت: وزارت صمت در همین راستا بحث توسعه صادرات را از محل تحریک تقاضای خارجی برای تکمیل توسعه داخلی در دستور کار قرار داده و این دو بال در کنار هم حرکت می‌کند که منجر به افزایش تاب آوری در حوزه اقتصادی، حفظ اشتغال و تقویت ارزش افزوده می‌شود.