اتوبوس حامل کالای قاچاق در بروجرد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله غلامی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاقچیان کالا مأموران کلانتری ۱۵ جهان آباد در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را متوقف که در بازدید از خودروی توقیفی مأموران موفق به کشف و ضبط ۸ دستگاه لباسشویی و ظرفشویی قاچاق می‌شوند.

وی افزود: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و در این راستا یک نفر دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیربط شد.