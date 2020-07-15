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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۶

فرمانده انتظامی بروجرد خبر داد:

اتوبوس حامل کالای قاچاق در بروجرد توقیف شد

اتوبوس حامل کالای قاچاق در بروجرد توقیف شد

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد از توقیف اتوبوس حامل کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله غلامی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاقچیان کالا مأموران کلانتری ۱۵ جهان آباد در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را متوقف که در بازدید از خودروی توقیفی مأموران موفق به کشف و ضبط ۸ دستگاه لباسشویی و ظرفشویی قاچاق می‌شوند.

وی افزود: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و در این راستا یک نفر دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیربط شد.

کد مطلب 4975212

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