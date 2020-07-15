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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۵

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان مطرح کرد؛

وعده افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر خرم‌آباد تا پایان امسال

وعده افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر خرم‌آباد تا پایان امسال

خرم‌آباد- مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر خرم‌آباد تا پایان امسال در صورت تامین اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر خرم آباد، اظهار داشت: این پروژه توسط سازمان مجری تأسیسات عمومی وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا است و جز پروژه‌های تفویضی به استان نیست.

وی، عنوان کرد: این پروژه بیش از ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته با تأمین اعتبار لازم تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، گفت: این پروژه به همراه پروژه ورزشگاه ولایت شهرستان بروجرد از یک ردیف اعتبار دریافت می‌کنند و جز پروژه‌های جهش تولید محسوب می‌شوند.

خالقی، تصریح کرد: امیدواریم با تأمین اعتبار لازم شاهد بهره برداری از این دو ورزشگاه در استان باشیم.

کد مطلب 4975213

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