به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر خرم آباد، اظهار داشت: این پروژه توسط سازمان مجری تأسیسات عمومی وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا است و جز پروژه‌های تفویضی به استان نیست.

وی، عنوان کرد: این پروژه بیش از ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته با تأمین اعتبار لازم تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، گفت: این پروژه به همراه پروژه ورزشگاه ولایت شهرستان بروجرد از یک ردیف اعتبار دریافت می‌کنند و جز پروژه‌های جهش تولید محسوب می‌شوند.

خالقی، تصریح کرد: امیدواریم با تأمین اعتبار لازم شاهد بهره برداری از این دو ورزشگاه در استان باشیم.