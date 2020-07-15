به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهر خرم آباد، اظهار داشت: این پروژه توسط سازمان مجری تأسیسات عمومی وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا است و جز پروژههای تفویضی به استان نیست.
وی، عنوان کرد: این پروژه بیش از ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته با تأمین اعتبار لازم تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، گفت: این پروژه به همراه پروژه ورزشگاه ولایت شهرستان بروجرد از یک ردیف اعتبار دریافت میکنند و جز پروژههای جهش تولید محسوب میشوند.
خالقی، تصریح کرد: امیدواریم با تأمین اعتبار لازم شاهد بهره برداری از این دو ورزشگاه در استان باشیم.
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