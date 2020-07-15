ضرورت همکاری شهروندان در مدیریت مصرف برق در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل هنرمند عصر چهارشنبه در دیدار فرماندار رودسر با اشاره به اینکه پیک مصرفی گیلان در شرایط تابستان امسال ۱۵۶۰ مگاوات بالاترین پیک مصرفی است، اظهار کرد: وضعیت پایداری برق گیلان ارتباط مستقیمی با صرفه جویی مشترکان دارد که خوشبختانه تاکنون توسط مشترکان گیلانی به نحوه مطلوبی صورت گرفته است.

هنرمند با بیان اینکه مهم‌ترین خواسته ما از مشترکان همکاری در زمینه مدیریت مصرف تا انتهای فصل تابستان است، افزود: امیدواریم همکاری و مشارکت شهروندان گیلان بتوانیم با کمترین مشکل پیک تابستان را بگذرانیم.

وی به وضعیت برق شهرستان رودسر اشاره و با بیان اینکه زیرساخت شبکه برق این شهرستان در برف سال گذشته آسیب دیده است، گفت: یکی از برنامه‌های تبدیل ۶۰ کیلومتر شبکه برق شهرستان رودسر به کابل خود نگهدار در فاز نخست است.

مدیر عامل توزیع برق گیلان تصریح کرد: انتظار داریم بتوانیم برنامه‌های را برای پایداری شبکه فشار متوسط شهرستان رودسر برنامه ریزی کنیم تا در مواجه با بحران برف با مشکل مواجه نشویم.

خسارت ۱۵ میلیاردی برف به زیرساخت‌های رودسر

در ادامه فرماندار رودسر به فرسوده بودن شبکه‌های برق شهرستان اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۵ درصد امکانات و تأسیسات برقی رودسر در بحران برف آسیب دیده است.

حسین اسماعیل پور خاطرنشان کرد: رودسر با دارا بودن وسعت زیاد و مناطق کوهستانی فراوان نیازمند نگاه ویژه ای از سوی شرکت توزیع برق گیلان است.

وی ادامه داد: با توجه به قول معاون وزیر در زمینه بازسازی شبکه‌های برق رسانی شهرستان رودسر از طریق کابل‌های خود نگهدار این پروژه در حال اجرا است.

اسماعیل پور بیان کرد: پایداری برق برای مناطق اشکور رحیم آباد کار بسیار دشواری است که اداره برق شهرستان رودسر تمام تلاش خود را در این زمینه به کار می‌گیرد.