کرونا اماکن ورزشی اردبیل را دوباره به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت سالن‌های ورزشی از تعطیلی کلیه اماکن ورزشی، ورزشگاه‌ها، سالن‌های بدنسازی و استخرها و مدارس فوتبال در شهرستان‌های دارای وضعیت قرمز کرونا خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت موجود در برخی از شهرستان‌های استان و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از ورزشکاران خواستاریم تا سلامتی خود و عزیزان خود را فدای تمرینات ورزشی در سالن‌ها نکنند.

وی افزود: موضوع تعطیلی اماکن ورزشی طی بخشنامه‌ای به تمام ادارات شهرستان‌ها و هیئت‌های استانی و مجموعه‌های ورزشی و همچنین سالن‌های بدنسازی و مسئولین سالن‌ها و استخرهای شهرستان‌هایی که در وضعیت قرمز کرونا به سر می‌برند ابلاغ شده و اماکن ذکر شده باید کاملاً تعطیل باشند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل تصریح کرد: در صورت بازگشت شهرستان‌ها به وضعیت سفید و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی ستاد مدیریت بیماری کرونا بازگشایی اماکن ورزشی و سالن‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.

انوشیروانی بیان کرد: با هرگونه تخلف در راستای این دستورالعمل برخورد جدی و مکان ورزشی پلمب خواهد شد چرا که این تصمیم و ابلاغیه در جهت حفظ سلامتی جامعه اتخاذ شده و لذا همه مردم علی الخصوص ورزشکاران و مسئولین ورزشی باید در حفظ سلامتی مردم و انجام اقدامات پیشگیرانه در مقابل بیماری کرونا پیشقدم باشند.

وی در پایان با تاکید بر توجه ورزشکاران به پویش ورزش در خانه بیان کرد: ورزشکاران پویش ورزش در خانه را همچون دوره اول شیوع کرونا مورد توجه قرار دهند و تمرینات خود را برای فرهنگسازی ورزش در خانه در فضای مجازی نشر دهند تا در این وضعیت بحرانی و قرمز از ورزش و سلامتی فاصله نگیرند.