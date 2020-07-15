به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد عصر امروز در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان یزد با حضور در برنامه زنده تلویزیونی صدا و سیمای مرکز یزد اظهار داشت: امروز با تکیه بر نیروهای جوان و نخبگان کشور در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا پروژه‌ها و اقدامات بسیار زیاد و شاخصی صورت گرفته که شاید پیش از فعالیت قرارگاه توسط متخصصان خارجی انجام می‌شد.

وی عنوان کرد: ۴۰ درصد تولید بنزین، ۲۳ درصد تولید گازوئیل، اجرای ۴ هزار کیلومتر خط ریلی، ۲۹۰ کیلومتر خط مترو، ۹۰۰ کیلومتر آزادراه، بیش از ۵۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب، ۶۲ سد با ظرفیت مخزن حدود ۴۵ درصد کل مخازن سدهای کشور، احداث ۲۳ هزار کیلومتر فیبر نوری و افزایش ظرفیت از سه به ۱۹ ترابایت، بیش از ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین از پروژه‌های اجرا شده توسط نیروهای متخصص این قرارگاه است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء بیان کرد: بحث‌های محرومیت‌زدایی هم در جای جای روستاهای نزدیک و همجوار کشور ما انجام شده به گونه‌ای که قرارگاه یکی از مهم‌ترین رسالت‌های خود را در این حوزه تدوین کرده است.

محمد ادامه داد: استان یزد دومین استان معدنی کشور پس از کرمان است و به لحاظ تنوع در مواد معدنی هم استان یزد نخستین استان کشور به حساب می‌آید و این ظرفیت بسیار گسترده است اما جای تأسف دارد که ۶۴ درصد از بیکاران را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

وی با بیان اینکه استان یزد به شدت با معضل آب روبه‌روست، گفت: اگر چاره‌اندیشی درستی در این زمینه نشود این بحران در آینده نزدیک به شدت برای استان یزد چالش‌ساز می‌شود همچنانکه هم اکنون نیز ۳۰۰ روستا در یزد به صورت سیار آب دریافت می‌کنند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ادامه داد: به دلیل یک سری مشکلاتی که در تعیین و تخصیص سهم آب استان یزد اتفاق افتاد، تغییراتی در سد بهشت‌آباد رخ داد و امکان انتقال آب از این سد به یزد مقدور نبود و بر اساس آخرین جلسات وزارت نیرو و تخصیص به استان یزد، مقرر شد که این آب از سد خرسان به یزد منتقل شود.

محمد افزود: اکنون قرار شده که این خط لوله از منطقه خراسان به یزد و کرمان منتقل شود و با وجودی که تا زمان تکمیل سد زمان زیادی برای این طرح وجود دارد، امکان ایجاد زیرساخت‌هایی برای پمپاژ آب به داخل لوله‌ها وجود دارد و می‌توان این طرح را پیش از تکمیل سد خرسان اجرایی کرد.

وی گفت: مهم‌ترین پروژه استان یزد همین خط انتقال است و در صورتی که تأمین اعتبار آن محقق شود می‌توان خیلی سریع آن را انجام داد و در این زمینه هم خوشبختانه تمهیداتی صورت گرفته و فکر می‌کنم که در مدت کوتاه دو ساله امکان اجرای آن وجود دارد.