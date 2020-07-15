طرح استیضاح شهردار رشت در جلسه شورای شهر وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت با حضور اعضا در دفتر این شورا برگزار شد.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اینکه نمایندگان مردم طبق قانون می‌توانند در مورد شهردار وقت تصمیم نهایی را بگیرند، گفت: شهردار باید به احترام مردم شهر رشت وظایف قانونی خود را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در جلسه پیشین طرح سوال از شهردار مطرح شد که شش نفر از اعضای شورای شهر از پاسخ‌های شهردار قانع نشدند، اظهار کرد: استیضاح شهردار امروز وصول و ابلاغ خواهد شد که شهردار ۱۰ روز فرصت دارد با حضور در صحن شورا به سوالات اعضای شورای شهر پاسخ دهد.

اسماعیل حاجی پور با تاکید بر اینکه شهرداری رشت برای صدور پروانه و یا احداث بناهای بالای ۷۰ سال ساخت مکلف شده است از شورای اسلامی مجوز دریافت کند، افزود: این فرایند سبب می‌شود تا ساختمان‌های قدیمی شهر همچون ساختمان میرزا رفیع که نشانگر فرهنگ و تاریخ این شهر است، حفظ شود.

افزایش ۳۰ درصدی عوارض خدمات

در ادامه احمد رمضانپور یکی از اعضای شورای شهر رشت با بیان اینکه مناقصه و مؤلفه‌های مربوط به شهرداری را قانون گذار در شرایط عمومی اعلام کرده است، تصریح کرد: اگر شرایط جدیدی وجود دارد باید در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی رشت تأکید کرد: نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش عوارض خدمات بها افزایش می‌یابد که شهروندان نگران نباشند، افزایش چندین برابری نخواهیم داشت.

لازم به ذکر است؛ جلسه فوق العاده شورای شهر رشت روز شنبه هفته آینده با محوریت استیضاح شهردار در دفتر شورا برگزار خواهد شد.